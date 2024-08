Segundo a corporação, que está no local, as chamas estão altas e há relatos de baixa visibilidade na via em função da fumaça.

Chamas atingem a vegetação da marginal do Anel Rodoviário, na esquina com a Avenida Presidente Carlos Luz, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste da capital mineira, na tarde desta sexta-feira (2/8).





Há riscos de o incêndio, que acontece em frente ao Shopping Del Rey, se alastrar para a mata da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo a corporação, as chamas estão altas, e há relatos de baixa visibilidade na via em função da fumaça. Ainda não se sabe o que as provocaram.

Incêndio debelado

Após três horas, os bombeiros conseguiram debelar o fogo. Cerca de dois hectares foram queimados. Para controlar o incêndio, a companhia precisou utilizar aproximadamente 2.500 litros de água, além de abafadores.

O incêndio não atingiu edificações e não deixou vítimas.

