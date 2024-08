Dois homens, de 42 e 37 anos, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento da Região Oeste, em Belo Horizonte, depois de trocar agressões físicas na manhã desta sexta-feira (2/8). O mais novo foi atacado na cabeça com uma pá, e o outro, na mão, com um cabo de vassoura.





A ocorrência aconteceu na Avenida Juscelino Kubitscheck, no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de BH. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como lesão corporal, em que o homem de 42 seria o autor, e o de 37, a vítima.





Os ataques teriam começado depois que o suspeito descobriu que a vítima havia dito que ele teria furtado cabos de fiação do local. Inconformado com as acusações, o homem de 42 anos foi tirar satisfação com o colega. Conforme relato, o mais novo estava em cima de uma escada quando foi abordada.





Ao descer da estrutura, o homem de 37 anos teria pegado o cabo de vassoura e acertado sua mão. Para se defender, o suspeito teria acertado o rival com a pá. No entanto, segundo a versão da vítima, a cronologia teria sido diferente, e a primeira agressão teria partido do colega.





Conforme a Polícia Militar, a vítima sofreu um corte profundo na cabeça, com perfuração do couro cabeludo. Já o suspeito teve um ferimento leve na mão. Depois de liberados, os homens foram encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil.