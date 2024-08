Hóspede deixa hotel e furta frigobar, TV e cortina do quarto





Um homem foi embora de um hotel em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, levando um frigobar e uma televisão, além de itens de decoração do quarto, sem que ninguém percebesse. O crime aconteceu nessa quinta-feira (1/8) no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o suspeito apresentou documentação falsa. Ele teria 67 anos e ficou hospedado entre os dias 29 de julho e 1º de agosto.

A situação chama a atenção porque ele saiu do hotel levando o frigobar de 80 litros e a televisão de 32 polegadas, que teriam sido enrolados em lençóis. Uma cortina também foi furtada e a administração também apontou o sumiço de um jogo de toalhas.

O homem teria saído com tudo isso direto para uma das praças mais movimentadas da cidade, a Tubal Vilela, de frente ao hotel. A recepção não percebeu a ação do criminoso.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).