Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, denunciado por estupro pela própria esposa, nesta quinta-feira (1/8). Ele teria se aproveitado do fato de ela estar dormindo depois de consumir bebida alcoólica. A mulher afirma ter acordado com o marido a estuprando.



O caso aconteceu no bairro Minas Gerais, na zona norte da cidade. A vítima contou que eles tinham bebido na noite anterior e foram dormir. Contudo, de madrugada, sentiu um incômodo e despertou, flagrando o marido e ela sem roupas e com o homem ainda no ato sexual, sem que ela tenha consentido.

Para tirá-lo de cima de si, a mulher contou que o agrediu e empurrou. Em seguida, o homem teria se vestido e fugido. Mas, após o acionamento da Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado. Ele negou e disse que o sexo foi consentido. Ainda assim, o homem foi preso por estupro de vulnerável, uma vez que a mulher havia bebido e dormido, não podendo se defender da agressão.

Para a polícia, a vítima disse que não foi a primeira vez que isso aconteceu e que o casal tinha reatado o relacionamento há cerca de duas semanas.