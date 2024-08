Em meio a correntes de ouro e a marra dos MCs do rap, um chapéu de cowboy se destaca. É a sertaneja Ana Castela, que participa do “Poesia Acústica 16”, a nova edição do projeto musical que ajudou a levar o rap brasileiro para o mainstream. A música com participação da Boiadeira e dos rappers Xamã, Filipe Ret, Orochi, L7NNON, Ryan SP, TZ da Coronel, MC Ph e Lourena será lançada nesta quinta-feira (8/8), com direito a clipe gravado em uma mansão aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.





Com mais de 8 bilhões de acessos no YouTube, o projeto existe desde 2017, unindo a sonoridade do rap com elementos acústicos, com letras focadas em temas românticos e melodias suaves e delicadas. Cada edição possui uma música diferente e, pela primeira vez, um cantor sertanejo vai soltar a voz junto com os rappers.





Apesar de parecer uma combinação estranha, para Ana Castela, os ritmos combinam. “Sempre gostei muito do projeto, amo o som deles e acompanho desde o início. Fazer parte cantando a minha verdade que é o sertanejo é ainda mais incrível, estou feliz demais”, contou ao Estado de Minas. A Boiadeira conta que a mistura é importante para levar o sertanejo para mais espaços. “Estamos vendo cada vez mais a mistura do sertanejo com outros gêneros musicais e agora teremos sertanejo e rap no ‘Poesia’. Acredito que essa parceria vai inspirar muita gente. No meu DVD mesmo, canto com Hungria, eu acho incrível a mistura”, opinou.





Ela acredita que este é um passo importante para a carreira. “É uma realização, fazer parte de algo que eu sempre acompanhei e admiro é motivo de muita alegria. Representar as mulheres do sertanejo dentro do Poesia é demais, me sinto honrada”, apontou.

Gravação do 'Poesia Acústica 16' Felipe Alberto Brabo





O responsável por levar a sertaneja ao “Poesia Acústica” foi o MC Ryan SP – eles já eram amigos e possuem uma parceria guardada a caminho. Xamã, que também está no projeto, também promete um feat com o novo sucesso da música brasileira.

Outras misturas

Nas 15 edições do “Poesia Acústica”, mais de 50 artistas já participaram. Além de grandes nomes do rap desta e de gerações passadas, o projeto já recebeu representantes de outros gêneros musicais, como Ludmilla, Marina Sena, Gloria Groove, Luísa Sonza, Elana Dara e Vitão.





Com isso, já é uma marca do projeto que as músicas explorem outros estilos musicais, como reggae, funk e samba. Malak, produtor e co-fundador da gravadora Pineapple, responsável pelo “Poesia Acústica”, celebrou as trocas musicais.





"Fico feliz da Pineapple ocupar um local híbrido que quebra barreira dos preconceitos e nichos musicais... Além dessas misturas de gêneros musicais que temos no ‘Poesia’, já fizemos tanto lançamento de pagodeiro cantando rap. Aqui todos os artistas são tratados por nós de forma igual e respeitosa. A Pineapple sempre foi uma produtora que revela muitos artistas, conseguimos com o Poesia levar o nicho do rap para o mainstream. Hoje, quem já está no mercado procura a gente para fazer projetos. O rap com o sertanejo não é uma novidade nossa, assim como o rap acústico não foi. A gente entra na onda que tá rolando, do nosso jeito, e felizmente até hoje tem dado certo", pontuou.

