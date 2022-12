Elana Dara prepara transição na carreira com 'Telepatia' e 'Anestesia'

Elana Dara em 'Anestesia' (foto: Divulgação) Estado de Minas, é dialogar com vários públicos e também se preparar para abrir os shows do Coldplay. Elana Dara, uma artista que começou na internet postando seus vídeos de voz e violão, vem construindo uma carreira sólida e se firmando como uma grande expoente do pop nacional. Os dois últimos lançamentos do ano, “Telepatia” e “Anestesia”, marcam essa transição ao inserir elementos da música eletrônica. A ideia, conforme ela detalhou ao, é dialogar com vários públicos e também se preparar para abrir os shows do Coldplay.













Já em "Anestesia", a artista traz um single quente sobre uma conexão carnal com outra pessoa. Como ela canta no refrão: "Eu quente como só / Na tua pele fria / Você me arrepia / Você me anestesia".

Segundo Elana, a proposta do clipe, inclusive, foi trazer algo diferente “dentro do que funciona para mim” e que fosse algo simples, mas acabou se tornando também sua gravação favorita.





Vale ressaltar que em ambas as músicas, ela trabalha com a produção de Ajaxx, um dos principais nomes da cena do rap nacional, mescla sonoridades do gênero com o eletrônico resultando em um pop.





Transição para novos projetos

Em entrevista ao Estado de Minas, Elana ressaltou que seus dois últimos trabalhos são pensados para uma transição de novos projetos que virão em 2023.

“Como eu fiquei um tempo sem lançar músicas novas, nessas duas últimas quis trazer com uma roupagem mais pop, algo que eu estava fazendo nas composições porque percebi que seria interessante trazer para as minhas músicas a possibilidade ampla do mercado”, diz.

“Agora estou colocando mais elementos eletrônicos para ampliar minhas possibilidades de parcerias dentro do mercado e de não parar de lançar, por isso quis vir com esses lançamentos agora no fim do ano. Conseguir reunir tudo para fazer um projeto ano que vem, com um álbum, uma estética visual”, reforça.





Ela explica: “Estou construindo algo diferente, um estilo novo e essas últimas músicas vieram para conseguir fazer uma transição e eu não vir do nada com algo super diferente do que fazia. Não quero perder meu público, a ideia é que essas pessoas consigam acompanhar esse processo que vivi e agora estou querendo mostrar o que eu estava pensando e estou vendo que a galera tem aceitado as propostas que venho trabalhando, então estou bem ansiosa para o ano que vem, vai ser bem legal.”

A artista detalha que a ideia para 2023 é também transitar por públicos diversos. “Quero muito fazer muito feat no masculino agora porque quero ampliar esses lugares. Fui em uma reunião do Spotify com as mulheres da música e uma pauta que a gente sempre traz é que o público feminino aceita muito fácil as mulheres cantando, mas o masculino é mais difícil”, conta.





Segundo Elana, uma artista que conversa com o que tem pensado é Ludmilla, mas quer trazer essa mesma ideia para seu próprio gênero musical. “Queria fazer essa transformação de ser uma artista com a metade de cada de uma forma bem vista, dentro do rap, do trap, pop. Quem eu vejo como uma artista que faz isso muito bem é a Ludmilla, mas aí entra no pagode, uma coisa que não tem muito a ver comigo. Queria muito ser uma artista do pop que consegue se comunicar tanto com homem quanto com mulher. Quero expandir e ver o que a galera aceita, enfim, estou me divertindo”, aponta.

Elana Dara em "Telepatia" (foto: Divulgação)





Coldplay

Um grande passo na carreira de Elana Dara para 2023 é o convite da banda britânica Coldplay para abrir seis dos onze shows que o grupo tem no Brasil, todos praticamente esgotados em São Paulo. Segundo a cantora, a proposta dos últimos lançamentos, além dessa transição, é também de construir suas apresentações.

“Eu quero vir com um show meu bem preparado, poder vir com uma banda. Belo Horizonte foi o último show do ano, no Palco Ultra, e agora vou organizar tudo para 2023 porque vem Coldplay em março e quero vir com uma estética bem diferente, pesada. Depois só vir emplacando show atrás de show com uma banda maneira já no formato do Coldplay. Estou bem ansiosa, vai ser bem bonito”, comenta.





Ela continua: “Não tenho tanta vivência de estrada porque minha carreira é muito pandêmica. Então o que tenho de experiência é muito voz e violão, algo acústico, mas agora quero vir mais com essa roupagem mais pop e é um lugar diferente que eu preciso ter mais experiência. Então vou ter que ensaiar muito para fazer esses shows, mas sei que a galera vai curtir muito. Coldplay confiou em mim para aquecer a galera, então assim será.”

Confira as datas dos shows que terá abertura de CHVRCHES e Elana Dara.