Elana Dara: dos covers ao primeiro EP com músicas autorais

Elana Dara, cantora curitibana de 21 anos, participa do podcast Pouquinho (foto: Estado de Minas) A cantora curitibana Elana Dara, de 21 anos, fazia cursinho para a faculdade de arquitetura quando viu os covers no YouTube crescendo e decidiu investir nesse estilo. Deu certo. Hoje ela conta com hits como “Falei de você pra minha mãe” e “O amor não eh pra mim”, uma parceria com Vitor Kley. No podcast Pouquinho, ela conversou sobre sua carreira musical e a preparação para o lançamento do primeiro EP.









Ela diz que sempre gostou de tocar violão, mas que poucas pessoas sabiam. “Estava na época dessa leva de covers e adorava ficar vendo. Daí, comecei a consumir mais música nacional e falei: 'Pô, vou abrir aqui', mas sem pretensão e eu fui postando uma vez por semana para me distrair”, comentou na entrevista.













Foi neste universo dos covers que ela decidiu se inscrever para um concurso da Covers Brasil e ganhou. O prêmio era cantar com a banda mineira Lagum (que também já passou pelo podcast Pouquinho). “Eu ainda estava morando em Curitiba e eles iam fazer um show lá na Ópera de Arame e eu acabei ganhando. No dia, deu sold out (ingressos esgotados). Eu era e sou até hoje muito fã da Lagum e quando eu vi eles eu pensei ‘Meu Deus que legal, conhecer eles, ir no palco e cantar’.”





O show foi a primeira vez que ela se apresentou com retorno de fone. “Subi no palco e vi toda aquela galera cantando comigo. Desde então, foi uma virada de chave para eu falar que também quero isso pra mim. Fazer um show impressionante para a galera se esgoelar cantando as minhas letras e poder trazer as minhas traduções da vida para outras pessoas”, disse a cantora.





Sucesso no YouTube

O evento rendeu bons frutos para a carreira musical de Elana, que começou a lançar suas próprias músicas autorais. Uma delas, se tornou um sucesso: “Falei de você pra minha mãe”, que já conta com quase 4,5 milhões de visualizações no YouTube e mais de 8 milhões no Spotify. Agora, ela se prepara para lançar o primeiro EP, com faixa de estreia em parceria com o cantor Vitor Kley em “O amor não eh pra mim”.





Para o Poquinho, ela deu um spoiler que vai fechar o ciclo de cantar as músicas sobre o amor que não dá certo. “Pensei em abraçar isso como se fosse um ciclo e fazer o EP ser sobre isso. Eu gosto muito de cantar sobre o amor de uma forma diferente, tento não pesar e parecer que eu tô depressiva, tanto é que as letras são muito pessoais e inclusive é sobre amar a si mesmo em alguns momentos”, conta.













Agora ela planeja a carreira pós-pandemia para encontrar com o público que construiu durante o período impossibilitada de fazer shows. “Meu EP tem muita coisa que eu falo: 'Cara, imagina isso no show. O solinho da guitarra, soltar a voz e arrepiar todo mundo'. É muito precioso isso e quero aproveitar o que eu tenho a fornecer e principalmente dar a vida dos shows”, comentou.





A cantora também prometeu passar por Belo Horizonte. “BH tá no meu coração”, afirmou.





Podcast Pouquinho

O Pouquinho é um podcast do jornal Estado de Minas e do Portal Uai, produzido e apresentado por Natasha Werneck e Luiza Rocha, que vão levar aos fãs um pouco mais de conversa com artistas ou bandas que adoram. A intenção é abordar essa pluralidade cultural do país e contemplar a diversidade brasileira.





