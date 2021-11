Conheça Clarissa Müller, dona do hit 'Nada contra (ciúme)'

Clarissa conquistou o coração dos internautas com a música 'Nada contra (ciúme)' (foto: Divulgação) “Nada contra ela, inclusive até faria” é um verso da música escrita por Clarissa Müller, ou Clapivara, como é conhecida nas redes sociais. A canção conta com quase 11,5 milhões de reproduções no Spotify e mais de 6 milhões no Youtube, chamando atenção até mesmo de Anitta. Ela participou do podcast Pouquinho e contou sobre sua autodescoberta no mundo artístico, que começou despretensiosa e cresceu após participar do filme “Ana e Vitória”, em 2018.









O primeiro trabalho de Clarissa foi na série “Desnude”, do canal GNT. Mas a grande oportunidade que abriu portas foi o trabalho de interpretar a personagem Cecília no filme com o duo AnaVitória, lançado em 2018. “É um papel muito grande, que envolvia cantar e eu não tinha feito profissionalmente. Eu só cantava no chuveiro em casa, nunca tinha entrado em um estúdio. Foi tudo muito do nada”, recorda.





“No filme eu canto três músicas com a Ana e foi a minha maior porta, muita gente me descobriu e outros trabalhos foram surgindo. Eu também fui me descobrindo como artista pensando que é uma possibilidade, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu já não estava tão perdida assim”, disse na entrevista ao Pouquinho. O trabalho fez com que ela enxergasse também seu caminho na música.













Em 2021, lançou seu primeiro EP, “Clarissa”, que conta com seis músicas. “A galera ficou surpresa que tava bom, foi muito engraçado. Foi tudo muito além do que eu imaginava porque tenho feito tudo da maneira mais verdadeira que consigo”, afirmou.





Carreiras que se complementam

Ela conta que o trabalho de atuação e de cantora são duas coisas que se complementam em sua carreira e cada uma tem um lugar especial. “É muito diferente alguém chegar para você na rua e falar: 'Adorei o filme que você fez'. Porque um filme é um trabalho de muitas pessoas, não fui eu que escrevi e dirigi. Mas alguém me parar e falar: 'Adorei sua música'. É uma música que eu sentei para escrever, eu fiz uma melodia, participei do processo de produção é muito diferente.”





Seu primeiro single após o EP foi “Nada contra (ciúme)”, lançado em agosto deste ano, que alcançou novos patamares na carreira de Clarissa com a música viralizando nas redes sociais. “Coisa que eu escrevi sozinha no quarto e estar aí no mundo desse jeito. Esperava que seria maneiro, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei que seria desse jeito”, comentou.





Agora com a pandemia de COVID-19 em um nível controlado, os eventos culturais retomando, Clarissa contou ao podcast Pouquinho que pretende fazer shows para conhecer o público conquistado durante este período de isolamento. Belo Horizonte deve ser incluída na lista, já que ela demonstrou um carinho enorme por capivaras (@clapivara), que tem em grande número na capital mineira.





Podcast Pouquinho

O Pouquinho é um podcast do jornal Estado de Minas e do Portal Uai, produzido e apresentado por Natasha Werneck e Luiza Rocha, que vão levar aos fãs um pouco mais de conversa com artistas ou bandas que adoram. A intenção é abordar essa pluralidade cultural do país e contemplar a diversidade brasileira.