Vitão lança segundo ato que dá continuidade ao novo álbum 'Toda manhã'

Vitão lançou, nessa quinta-feira (15/6), o segundo ato do álbum "Toda manhã" (foto: Divulgação)

O cantor, compositor e agora produtor musical Vitão lançou, nessa quinta-feira (15/6), o segundo ato do álbum "Toda manhã". A primeira parte do disco, dividido em três pelo artista paulista, estreou em abril deste ano. Para ele, o disco representa uma nova fase da carreira musical, com mais liberdade para ousar nos próprios trabalhos.

Muito engajado desde o começo do disco, Vitão afirma que “foi muito gostoso poder fazer isso pela primeira vez e estar na construção de um disco e da sua sonoridade.” “Desde o início, eu sempre opino muito nas produções, mas não era o que realmente pegava para fazer”, relata o cantor.

A denominação dos EPs em atos não vai soar estranho para quem conhece a história do teatro renascentista Commedia dell’Arte. Segundo Vitão, a escolha por representar esse período da arte em seu novo álbum veio da afinidade pelo teatro. “Eu quis trazer muito isso, primeiro porque sou um apaixonado pelo teatro, pela atuação e por outras formas de interpretação artística além da música, e segundo porque sinto que nesse disco eu estou encarnando vários personagens musicalmente e esteticamente”, explica.

O cantor também relata um fato curioso em consequência da recente mudança no visual. Em abril deste ano, ele cortou o cabelo e jogou metade no mar. Com o resto, ele pretende fazer uma peruca para doar. “Muita gente que ainda não sabe que eu cortei o cabelo às vezes para na minha frente e ainda fica meio desconcertado, sem compreender quem é essa pessoa”, brinca.

Como produtor, Vitão explica que os três atos do Toda manhã, lançados individualmente como EPs, são bastante diferentes entre si, mas em certos pontos eles convergem. “Eu quis dividir em um primeiro ato que trouxesse uma sensação de abertura e de introdução, e que trouxesse um pouco de cada coisa.”

“O primeiro tem o [gênero do] baião na abertura do disco, que justamente traz o nome Baião nascimento para trazer esse sentido do nascimento desse novo álbum e desse meu momento de reinvenção”, conta Vitão. Baião nascimento tem a participação da cantora e youtuber Mariana Nolasco, que também participou do videoclipe de lançamento da faixa. Ouça o álbum:

Para Coisa de mulher, terceira música da primeira parte, Vitão convidou Ivete Sangalo para colaborar nos vocais. Segundo ele, assim como o restante das outras faixas, a produção da música se deu há mais de dois anos: “Foi um álbum que foi nascendo ao longo de 2 anos e que foi se reciclando e se ressignificando para mim mesmo.”

“O segundo ato eu diria que é um pouco mais melancólico e agressivo, um pouco mais raivoso, de peito aberto e com sangue nos olhos.” O cantor afirma que apesar disso, o EP é uma forma de resposta para muitas coisas e de expressar “as tristezas que todo mundo sente todos os dias.”

“Todo mundo tem as suas dores, e esse segundo ato traz essa melancolia e essa raiva. Mas não de uma forma pesada, e sim de explorar o lado bonito dessas coisas e dar uma resposta a cada coisa que está entalada na garganta”, diz Vitão.

Nesta parte, também composta por seis faixas como a primeira, Vitão buscou incorporar as sonoridades do pop rock ao reggae e do rap ao MPB, e colocou a teste a influência de bandas como Charlie Brown Jr.

O terceiro e último ato irá carimbar o álbum Toda manhã. Segundo o cantor, ele é “arrebatador” e possui as músicas mais “chocantes” para ele. “[O ato] é muito diverso e bebe de muitas fontes. Esse EP traz o rock'n roll, bem pesado mesmo, como Guns N' Roses, uma das minhas bandas preferidas de rock.”

O artista não pretende sair em turnê por agora. Por escolha própria, a ideia de Vitão é “gerar uma escassez de shows e ter tempo para pensar na turnê do novo disco.” Ainda de acordo com o cantor, os shows não devem se limitar ao Brasil, mas se tornar mundiais.