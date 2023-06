Doja Cat retorna em 'Attention' com respostas às críticas sofridas

677

O público aguardava com altas expectativas o retorno de Doja Cat, que surpreendeu na faixa “Attention”, lançada nesta sexta-feira (16/6). A cantora embarcou no rap e respondeu às críticas sofridas desde a mudança de visual. No videoclipe, que estreou junto à música, ela anda entre uma multidão desesperada por sua atenção, mas que vivem julgando suas ações.









A artista também comentou sobre sua mudança de cabelo e como foi julgada por isso. “Perdi um pouco de peso, mas nunca perdi o bumbum / Estou linda, mas agora minha cabeça careca combina com a minha - / Estou linda, mas agora todos estão dizendo que eu estou feia.”

Doja Cat lança música 'Attention' com videoclipe (foto: Divulgação)





Na canção, Doja aproveitou para fazer as próprias críticas ao público e à perseguição da mídia esperando que ela cometa algum deslize, enquanto reflete que as pessoas a seguem nas plataformas digitais para observar e julgar, mas nunca pela música e como está cansada das mentiras em seu nome.





O videoclipe é um reflexo do que ela canta, quando aparece circulando em uma multidão e paparazzis sedentos por sua atenção. Em outro momento, algumas pessoas até andam com os rostos cobertos por uma máscara.





Doja Cat dominou as paradas musicais com o álbum pop “Planet Her”, lançado em junho de 2021, que contou com hits como “Kiss Me More” e “Woman”.