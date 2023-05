Vestida de gato, Doja Cat dá entrevista miando no Met Gala

O look de Doja Cat homenageou a gata de estimação de Karl Lagerfeld. (foto: Jamie McCarthy/Getty Images North America/AFP)

A cantora norte-americana Doja Cat deu uma entrevista nada convencional no tapete vermelho do Met Gala, na noite de segunda (1/5), em Nova York. A cantora de “Kiss me more” foi ao baile beneficente vestida de felina, com uma prótese no rosto, e, na conversa com a influenciadora Emma Chamberlain, correspondente da Vogue, respondeu a todas as perguntas somente com ‘miau’.









A entrevistadora entrou na brincadeira e seguiu conversando com a artista como se estivesse entendendo o que ela dizia. “Quem você está animada para ver hoje?” e ‘Qual foi sua inspiração para esta noite?’ foram alguns dos questionamentos feitos para Doja que receberam vários miados como resposta.





Já não bastasse o visual ousado, a entrevista de Doja Cat sem sair da personagem conquistou a internet e viralizou. O vídeo no perfil do TikTok oficial da Vogue Magazine já acumula 3 milhões de likes e mais de 19 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Confira:









Nas redes, a criatividade do look e o vídeo hilário da cantora no evento deram o que falar e renderam risadas. Não só os fãs de Doja Cat, como até outras cantoras famosas comentaram a situação.





a Doja Cat GENIAL seguindo 100% o tema do #MetGala e homenageando o Karl se vestindo de seu gato, famoso por ter herdado 460 MILHÕES EM HERANÇA quando ele faleceu. e de brinde tem o trocadilho com seu nome artístico. DIVOU! pic.twitter.com/7QW0zBSknK %u2014 noah (@noahnailo) May 1, 2023







A DOJA CAT É O CÃO VIUUU kkkkkkk #MetGala pic.twitter.com/gtqppZw9QC %u2014 iara THE ERAS TUOR (@Iara_919) May 2, 2023







Acompanhando de casa?



Lady Gaga deixou um comentário no Tik Tok em um vídeo de Doja Cat no MET Gala. pic.twitter.com/IBDnpTVCwF %u2014 RDT Lady Gaga | Fan page (@RDTLadyGaga) May 2, 2023



A cantora foi vestida como um felino em referência a Choupette, o animal de estimação do falecido Karl Lagerfeld, homenageado do Met Gala desse ano . Choupette era famosa por acompanhar o estilista em todo lugar e herdar uma herança milionária após sua morte. Além da prótese no rosto, o look da artista contava com orelhas de gatinho, unhas em formato de garra e uma cauda felpuda branca.