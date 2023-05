MET Gala: quem foi Karl Lagerfeld, estilista homenageado no baile de 2023

Ver galeria . 54 Fotos Anitta (foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP )

Para os apaixonados por moda, essa segunda-feira (1/5) foi um dos dias mais esperados do ano. Com roupas extravagantes, dignas de tapete vermelho, e assinadas por grandes estilistas, as maiores celebridades do mundo se reuniram em Nova York, nos Estados Unidos, para o Met Gala.



A cada ano, o jantar beneficente anual do Metropolitan Museum of Art tem um tema que os convidados devem seguir na escolha do look. Em 2023, a escolha foi de "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", em homenagem ao estilista alemão.

Rihanna foi uma das celeridas mais elogiadas no tapete vermelho do MET Gala 2023, que homenageou Karl Lagerfeld (foto: Reprodução / Instagram / Getty Images)

Um dos maiores nomes da arte contemporânea, Karl Lagerfeld (1933-2019) criou peças para as marcas Chanel, Fendi e Jean Patou, além de ter fundado sua própria grife, que tinha a pretemsão de ser um dos principais nomes de luxo acessível do mundo.

História da moda

O estilista nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1933, mas se estabeleceu em Paris, na França, aos 17 anos. Sua história com a moda de alta costura começa em 1954, quando ele venceu o concurso Woolmark Prize, na categoria casacos, e acabou se tornando assistente de Pierre Balmain, no ano seguinte. “Quando eu era jovem, sonhava em ser caricaturista. No final, me transformei em uma caricatura”, disse o estilista para o livro ‘O mundo segundo Karl’.

A partir daí, ele trabalhou nas grifes Jean Patou, Chloé e Fendi, na qual ele criou a famosa logo formada pelos dois ‘F’ em sentidos opostos. O Kaisar da moda, como era chamado, ficou famoso pelo seu cargo de diretor criativo da Chanel, cargo que assumiu em 1983, com a responsabilidade de substituir Coco Chanel, que havia morrido em 1971.

Com mais de 30 anos em uma das mais famosas grifes do mundo, Lagerfeld modernizou a marca e criou peças antológicas. Ele também ficou à frente da empresa até a sua morte. Em 1984, lançou sua própria grife, famosa pelas colaborações com outras marcas e artistas.

Karl era figura carimbada nos circuitos de moda, marcando presença nas passarelas de Milão e Paris e nos eventos de luxo da Rússia e da China. Em fevereiro de 2019, Karl morreu devido a um câncer de pâncreas, aos 85 anos, sendo ainda lembrado pela sua importância na moda.

Polêmicas

Karl Lagerfeld era uma figura extremamente polêmica, tendo alguns posicionamentos considerados preconceituosos. A última controvérsia foi durante o movimento #MeToo, em 2018, na qual mulheres compartilhavam situações de violência sexual e assédio.

Na época, Karl afirmou que “você não pode mais fazer nada”, ao se posicionar contrário a perguntar a uma modelo se ela se sente confortável em posar de determinada forma. O estilista apoiou o colega britânico Karl Templer, que foi acusado de puxar com força o shorts e a roupa íntima de uma modelo e também de tocar o seio e a virilha de outras duas profissionais. “Se você não quer que suas calças sejam puxadas, não se torne uma modelo. Entre para um convento, sempre terá lugar para você lá. Eles estão até recrutando", disse.

Karl Lagerfeld também é conhecido por ser gordofóbico e incitar transtornos alimentares em modelos. Em 2005, ele lançou livro "A dieta de Karl Lagerfeld”, em que dizia que a moda é a "mais saudável motivação para emagrecer" e que modelos de passarela são "magras mas não tão magras".

Em 2012, ele fez comentários sobre a cantora Adele, a qual definiu como "um pouco gorda demais, mas tem um rosto bonito e uma voz divina". Na época, ele pediu desculpas à inglesa, dizendo ser um de seus maiores fãs.

Pouco antes de sua morte, o Kaisar da moda voltou a polemizar, dizendo que "ninguém quer ver mulheres curvas", quando foi questionado sobre uma publicação passar a retratar "mulheres reais" em seus editoriais. “Você tem mães gordas com seus sacos de batatas fritas sentadas na frente da televisão e dizendo que modelos magras são feias", afirmou.

Durante a crise dos refugiados, em 2017, Lagerfeld criticou a então chanceler alemã Angela Merkel por abrir as fronteiras para os refugiados sírios. Em um comentário xenofóbico, ele disse que recepcionar essas pessoas, de maioria muçulmana, afrontava os judeus, vítimas do Holocausto. "Não se pode — mesmo que haja décadas entre eles — matar milhões de judeus para trazer milhões de seus piores inimigos em seu lugar", disse o estilista.

Em 2008, ele disse odiar crianças. “Para outras pessoas, é algo bom, mas não para mim. Eu não nasci para ser uma pessoa de família", respondeu. Após ser questionado se queria ter filhos. Mais tarde, em 2014, ele disse não gostar de conviver com pessoas idosas, “Você precisa de entusiasmo pelo que faz — e de um ambiente onde as pessoas não falem sobre doenças ou envelhecimento. Não conheço ninguém da minha geração. Acho essas pessoas terríveis", declarou.

Em diversas entrevistas, Karl também disse ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a formação de famílias com pais LGBTs. “Sou contra por um motivo muito simples: nos anos 1960, todos falavam que tínhamos o direito à diferença. Agora, de repente, querem uma vida burguesa", disse em uma entrevista.

A última polêmica de Karl Lagerfeld envolve sua herança. A fortuna estimada em U$ 200 milhões é alvo de disputa judicial entre os herdeiros. Em seus testamento, o estilista disse que queria deixar a maior parte dos seus bens para a Fundação Karl Lagerfeld, que foi criada em sua homenagem e é responsável por promover arte e cultura. Parte do dinheiro também ficou para Choupette, sua gata de estimação e fiel escudeira.