MET Gala: o que acontece depois do tapete vermelho?

O jantar é um dos momentos da noite e as celebridades aproveitam para bater papo e aproveitar o banquete (foto: Getty Images)

O MET Gala 2023 foi realizado nesta segunda-feira (1º/5), em Nova York, nos Estados Unidos, e contou a com a presença de grandes nomes como Rihanna, Pedro Pascal, Dua Lipa e Lil Nas X, que se exibiram com looks extravagantes no tapete vermelho, mas, depois da entrada triunfal dos artistas, pouco se sabe o que acontece.

Para manter o mistério e a privacidade das celebridades, existe uma política que proíbe fotos e vídeos dentro da festa. Nos últimos anos, no entando, os convidados têm dado um “jeitinho”, fazendo selfies no banheiro do Metropolitan Museum of Art, onde ocorre o evento.

Neste ano, tivemos algumas fotos oficiais dentro do jantar beneficente, em que nomes como Gisele Bündchen, Anitta, Lizzo, Maluma, Jared Leto, o clã Kardashian-Jenner e Robert Pattinson aparecem se divertindo, sentados nas mesas, dançando ou batendo um papo, uma vez que o baile não foge ao padrão de uma festa de gala, bem parecido com celebrações de formatura ou de casamento.



As apresentações musicais agitam a noite das celebridades (foto: Getty Images)

Mas diferente das festas que nós, meros mortais, frequentamos, existe um protocolo do evento. Depois da chegada, com cumprimentos e entrevistas no red carpet, os convidados participam de um tour pela exposição principal do museu, sendo direcionados para o salão.





Descontração e romance também acontecem no evento (foto: Getty Images)

É nesse espaço que acontece o jantar, discursos e shows. Todo ano, algumas celebridades são escolhidas como co-hosts do baile, junto com Anna Wintour, diretora da Vogue. Em 2023, Dua Lipa, Penélope Cruz, Michaela Coel e Roger Federer foram os anfitriões e, provavelmente, discursaram. Dua Lipa deve ter feito uma apresentação musical. Pelo palco do MET já passaram grandes nomes como Rihanna, Madonna, Kanye West, Cher e Bruno Mars.

Sobre o MET Gala

O baile do MET é realizado todos os anos, na primeira segunda-feira de maio. O evento busca arrecadar fundos para o Anna Wintour Costume Center, do Metropolitan Museum of Art, ala do prédio principal do museu, que abriga a coleção do Costume Institute.



O evento conta com quase 600 convidados, com alguns dos maiores nomes da arte e do entretenimento do mundo. A lista precisa ser aprovada pela dona da festa, Anna Wintour. Para participar, os convidados precisam desembolsar U$ 35 mil. Alguns nomes são convidados por marcas de luxo que pagam U$ 275 mil por mesa para levar os escolhidos, claro que passando pelo crivo de Wintour.

O primeiro baile do MET ocorreu em 1948, como iniciativa da relações públicas Eleanor Lambert, responsável também pela Semana de Moda de Nova York, como festa beneficente para ajudar a sustentar as operações do museu, que passava por problemas financeiras.

Lambert elegia os seletos nomes que estariam na “festa do ano". Na época, o evento era realizado em dezembro e os convites eram vendidos a U$ 50. A festa era itinerante, mudando sua locação a cada ano.