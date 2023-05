Met Gala 2023: Serena Williams anuncia gravidez do segundo filho

Serena Williams no tapete vermelho do Met Gala 2023, após anunciar gravidez (foto: Angela WEISS / AFP)

A ex-jogadora de tênis Serena Williams, 41, aposentada desde o ano passado, anunciou que está grávida de seu segundo filho. Pelas redes sociais, antes de ir ao Met Gala, deu a notícia aos fãs.

"Muito contente por Anna Wintour ter convidado nós três para o Met Gala", foi o que ela publicou. Em uma das imagens, aparece de perfil, com a bariga maior. Ela e o marido, Alexis, já são pais de Alexis Olympia, de 5 anos.

"Eu estou me sentindo bem. Eu posso respirar. Posso parar de me esconder", disse ela enquanto caminhava até o Metropolitan Museum of Art.

A ex-atleta deverá publicar em breve a sua biografia. Porém, ainda falta decidir por qual das várias propostas ela aceitará. Segundo o Page Six, as ofertas de algumas editoras já superaram a casa dos R$ 50 milhões.