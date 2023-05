Kim Kardashian faz releitura de look da Playboy no Met Gala

Kim Kardashian no Met Gala 2023 (foto: ANGELA WEISS / AFP) Se tem algo que Kim Kardashian desconhece é passar despercebida em um evento e não é diferente no tradicional evento do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o Met Gala. Em 2022, a socialite causou a maior polêmica por usar um vestido de Marilyn Monroe. Este ano, ela surgiu com um look em referência ao seu ensaio para a revista Playboy, de 2007.





O vestido Schiaparelli possui um body nude e foi confeccionado com mais de 50 mil pérolas e 16 mil cristais cobrindo os peitos e parte das pernas.

Kim Kardashian na Playboy em 2007 (foto: Reprodução/Playboy)





À Vogue, Kim ressaltou que o look foi pensado para a homenagem a Karl Lagerfeld, tema do Met Gala de 2023. “O que é mais Karl? As icônicas pérolas Chanel são o que eu sempre pensei”.

Look de Kim Kardashian no Met Gala 2023 com mais de 50 mil pérolas (foto: ANGELA WEISS / AFP)

Confira os looks das celebridades no Met Gala 2023: