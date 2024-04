MC Ryan SP dirigia uma Ferrari preta, com envelopamento vermelho

Após ser abordado pela polícia e ficar algumas horas detido nessa quinta-feira (11/4), em São Paulo, o cantor MC Ryan SP deu razão aos policiais sobre o ocorrido. O funkeiro contou que saiu de casa para gravar dois clipes, quando foi parado pelos agentes da Polícia Militar.



“A polícia não tá errada, tá rapaziada? Eu reconheço meu erro. O carro tem uma cor, uma Ferrari Roma preta, e eu tinha deixado vermelha e não tinha mudado no documento”, afirmou em um story. O MC foi abordado pela Polícia Militar no Centro de São Paulo, quando a polícia identificou que a cor estava diferente do registro.



No vídeo da abordagem, filmada por um amigo do cantor, alguns policiais aparecem com a arma em punho e pedem para o cantor descer. O funkeiro teve o carro apreendido e foi levado à sede da Polícia Federal em São Paulo. Lá, prestou esclarecimentos por aproximadamente 3 horas. O carro permanece apreendido.



Além da mudança na cor, a polícia também constatou, pela placa, que o veículo tinha um bloqueio de circulação, o que seria motivado por falta de pagamento de multas ou determinação judicial. A Ferrari é avaliada em R$ 3,9 milhões.



Ao chegar a delegacia, o funkeiro fez um coraçãozinho para o helicóptero da TV Record, que fazia a transmissão ao vivo. O artista deixou a delegacia sorridente, por volta das 18h30 e conversou com jornalistas no local.

"O carro? Eu tomei um enquadro e agora o carro vai ficar aí. O carro vai sair amanhã, chefe! É cores, o carro era preto e eu deixei vermelho (....) Sempre tem perseguição contra nós. Eu estava indo trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. O polícia não gostou, eu também não tinha colocado no documento, aí me trouxeram aqui”, declarou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se manifestou, explicando que o artista foi conduzido à PF devido à restrição de circulação.

MC Ryan SP tem 22 anos e mais de 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Entre seus principais sucessos estão "Sereia", "Felina", "Namora aí" e "Ela pirou na Dodge Ram". O funkeiro é cria da favela Zaki Narchi, na zona norte de São Paulo.