'Vida cara': Orochi domina redes sociais com lançamento de novo álbum

O álbum 'Vida cara' tem 24 músicas e era um dos lançamentos mais aguardados entre o público de rap (foto: Divulgação )

O rapper Orochi, de 23 anos, lançou nesta segunda-feira (9/1) o seu terceiro álbum, chamado “Vida cara". O disco conta com diversas participações como Djonga e Baco Exu do Blues, na música ‘Criminal’, Filipe Ret, além dos rappers norte-americanos Russ e Trippie Redd.

O álbum tem 24 músicas e era um dos lançamentos mais aguardados entre o público de rap. Inicialmente, ‘Vida cara’ seria lançado no segundo semestre de 2022. Mas, o lançamento acabou ficando para o início deste ano. Em outubro do ano passado, Orochi anunciou que esse seria seu último álbum.





Entre as participações, o mineiro Djonga se destacou na faixa “Criminal”, feat com Orochi e Baco Exu do Blues. Outros grandes nomes do rap nacional fizeram parte do álbum, como Filipe Ret em Dia de Baile e BK, que cantou junto com MD Chefe na música X6.

Gerou expectativa entre os fãs a colaboração entre Orochi e Trippie Redd, um dos maiores nomes do rap mundial. A parceria entre os dois se deu nas músicas “Iluminado” e “City of God”, que foi uma das faixas mais comentadas após o lançamento.

Prisão

Na última semana, Orochi virou notícia após ser preso em Búzios, no Rio de Janeiro, em uma operação da polícia depois de publicar em suas redes sociais fotos de armas.





Em 2019, o carioca havia sido preso por porte de drogas e desacato. Ao sair da cadeia, Orochi lançou uma de suas músicas mais famosas, chamada “Balão”. Na música, o cantor fala sobre a perseguição ao povo da periferia.





Neste novo álbum, a primeira faixa se chama Balão 2, que é também uma resposta do cantor às polêmicas envolvendo suas prisões.

