Lia de Itamaracá cobra apoio à cultura e lança o single 'Dorme pretinho'

Lia de Itamaracá conta que a mãe, Matildes, criou os sete filhos com peixe, siri e caranguejo pescados "na maré" (foto: Ytallo Barreto/divulgação)

"Eu não parei. Fiz live, fiz vídeos, fotos para revista, um filme com o Bruno Gagliasso. Fiz o que pude na época do vírus, preparando meu grupo para a gente seguir" Lia de Itamaracá, cantora



Maria Madalena Correia do Nascimento completa 79 anos na próxima quinta-feira (12/1). Festa mesmo não vai ter, pois a hora é de trabalho. "Agora que o governo assumiu, vamos ver o que Raquel (Lyra, do PSDB, governadora de Pernambuco) e Lula (PT) vão fazer pela cultura de Recife, que está quase parada. Eu quero trabalhar muito. Enquanto meu espaço cultural não ficar pronto, a cobrança tem que ser grande."





O espaço é o Centro Cultural Estrela de Lia. Desativado desde 2014 após destruição em decorrência de chuva, encontra-se atualmente em obras. Na Ilha de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife, ela é figura central. Não como Maria Madalena, o nome que carrega nos documentos, mas Lia de Itamaracá, cantora, compositora, atriz e cirandeira - a maior referência quando se fala em ciranda, tanto no Brasil quanto no exterior.

Lia começa 2023 com uma canção de ninar, como ela prefere chamar o single "Dorme pretinho". Recém-chegada às plataformas digitais, a música foi adaptada por Beto Hees, seu produtor há décadas, a partir de "Duerme negrito", de Mercedes Sosa. Produzida por Pupillo, remete à trajetória da ilha no litoral Norte do Recife, como também à história da própria Lia.

"Fala muito da minha mãe (Matildes), que criou os sete filhos na maré. Era na maré que ela pegava peixe, siri, caranguejo. E isso tudo faz parte da música, que convida todas as mães a escutarem e botarem as crianças para dormir", continua Lia.

Nos primeiros versos, a voz grave entoa "Dorme, dorme pretinho/ Que mamãe está pescando, pretinho/ Dorme, dorme Maria/ Que mamãe está pescando, Maria."

"Dorme pretinho" chega acompanhada de um clipe. Dirigido pela realizadora Lia Letícia, o vídeo foi realizado em Itamaracá destacando personagens locais, tanto pescadoras quanto seus filhos. Quando a música termina, as pessoas continuam em cena, falando um pouco de suas vidas e da tradição de pescar "na maré".

Abril Pro Rock



Vivendo em Itamaracá desde sempre, Lia, mulherão de 1,80m, também canta desde sempre. Sua carreira só decolou efetivamente no final dos anos 1990, quando foi "resgatada" pela música que despontava no Recife. A apresentação no Abril Pro Rock de 1998 abriu-lhe as portas para os discos - até então, só tinha gravado "Rainha da ciranda" (1977), registro com poucos recursos.

Nas duas últimas décadas, foram três álbuns: "Eu sou Lia" (2000), que tornou sua voz conhecida também no exterior; "Ciranda de ritmos" (2008) e o recente "Ciranda sem fim" (2019). "Dorme, pretinho" é sua primeira gravação desde a pandemia.

"Eu não parei (na crise sanitária). Fiz live, fiz vídeos, fotos para revista, um filme com o Bruno Gagliasso (a série 'Santo', da Netflix). Fiz o que pude na época do vírus, preparando meu grupo para a gente seguir", acrescenta ela, também presente na produção cinematográfica de Pernambuco - participou de "Bacurau" (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e de "Sangue azul" (2014), de Lírio Ferreira.

Entre abril e julho de 2022, ainda foi tema de exposição do Itaú Cultural, em São Paulo, com a "Ocupação Lia de Itamaracá". Em outubro, Lia fez turnê na Europa.

"Passei um mês fora de casa e a recepção foi muito boa. Amei de coração, mas é bem diferente da minha praia. Mas ganhar o seu trocado, poder levar a história para fora, é maravilhoso."

De volta à ilha, onde vive com o marido "uma sobrinha e uma filha de criação na parte de trás da casa; é bem pertinho, ninguém separa nós", Lia está em compasso de espera para o que virá. "Tenho fé em Deus. Com saúde e força, continuo trabalhando."

(foto: Reprodução)

"DORME PRETINHO"

. Single de Lia de Itamaracá

. Amplifica Records

. Disponível nas plataformas digitais

. O clipe está disponível no canal da cantora no YouTube