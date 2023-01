Paula Fernandes e Lauana Prado, estrelas do feminejo, lançam 'Prioridades'

Paula Fernandes e Lauana Ribeiro fazem piquenique em "11:11" (foto: Universal Music)







A cantora Paula Fernandes lançou outro vídeo de seu projeto “11:11”. Desta vez, a convidada da websérie é a goiana Lauana Prado, talento do feminejo nacional. As duas andam a cavalo, fazem piquenique com guloseimas mineiras e conversam sobre carreira, vida pessoal e o single “Prioridades”, gravado pela dupla.





“11:11” (Universal Music) se divide em três volumes. O primeiro trouxe as canções “Tá tudo bem” e “Nascemos para cantar”. O segundo lança “Prioridades”, “No mesmo olhar”, “Bye bye”, “Mil carinhos” e “Dois enredos”. O terceiro está previsto ainda para este mês de janeiro. Ricardo Lopes assina a produção musical. Julio Loureiro é o diretor de audiovisual do projeto de Paula.