A atriz, diretora e artista plástica Bárbara Paz vai presidir a comissão responsável por escolher a produção brasileira que tentará concorrer a melhor filme internacional no Oscar 2025. O comitê foi anunciado na terça-feira (6/8) pela Academia Brasileira de Cinema, que também abriu inscrições para a disputa pela representação do Brasil no prêmio.

Além de Bárbara, 24 membros integram a Comissão de Seleção, sendo 21 deles escolhidos por votação pelos sócios da Academia e quatro indicados por sua diretoria. O ator Marcelo Serrado e as produtoras Gláucia Camargos, Lô Politi e Lucy Barreto também fazem parte do grupo.

A comissão vai definir os seis filmes finalistas em 16 de setembro e o grande vencedor no dia 23 do mesmo mês. As inscrições de longas-metragens podem ser feitas até 20 de agosto no site da Academia (https://academiabrasileiradecinema.com.br/).

Podem concorrer obras que estrearam em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024, ficando em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor. A 97ª edição do Oscar está prevista para 2 de março de 2025.