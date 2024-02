O ano de 2022 colocou a drag queen paulistana Gloria Groove no topo das paradas musicais. Em seu mergulho no pop nacional, a personagem do cantor Daniel Garcia emplacou os hits “Vermelho” e “Bonekinha”, ganhando espaço nos palcos dos megafestivais Lollapalooza e Rock in Rio.

Com nova proposta, a artista está de volta com “Futuro fluxo”, projeto que mergulha nas diversas vertentes do funk brasileiro. A capa do álbum já anuncia o tom futurista. Usando botas imensas, Gloria surge como uma espécie de Megatron – o robô vilão do universo de Transformers –, com visual que remete aos paredões de caixas de som dos bailes funk.

Ao longo das 13 músicas (mais duas faixas bônus), a drag queen convida o ouvinte a uma espécie de viagem espacial. Com essa pegada, a faixa “Modo Xuxa” ganhou clipe no YouTube. A estética mistura passado e presente, com referências ao universo do programa “Xou da Xuxa” (1986-2000).

Para crianças

“Tenho público infantil muito grande, sempre foi uma coisa muito verdadeira e muito forte. Quando eu era criança – sou de 1995 –, Xuxa já estava na 'era só para baixinhos'. Participei como Danielzinho do ‘Balão mágico’ e me lembro de estar naquele estúdio, então quis fazer algo para as crianças”, explica Gloria.

“Xuxa é uma lenda, meu contato com ela e a construção de ‘Modo Xuxa’ aconteceram no Xuxa 60 (anos). É um registro da nossa amizade”, diz Gloria Groove.

Entre naves, Paquitas e videogames de realidade aumentada, a própria Xuxa está no clipe “Chefona”. A apresentadora surge como a vilã da última fase do jogo.

Gloria conta que a ideia foi da própria “rainha dos baixinhos”. “Xuxa é a pessoa que mais investiu na estética futurista no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Ela mesma deu a ideia de ser a anti-heroína. Achei o máximo”, afirma Gloria.

Já “Bruxaria 3000”, parceria com Pabllo Vittar, MC Alleff e Yuri IDD, se inspira na produtora Furacão 2000, pioneira em megashows do funk carioca, onde despontaram Ludmilla, Tati Quebra Barraco, Bonde do Tigrão, Anitta e MC Marcinho.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria