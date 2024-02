Com ingressos esgotados para 9 de março, o rapper Emicida abriu data extra da turnê “Amarelo – A gira final”. O segundo show no Arena Hall será realizado em 8 de março, sexta-feira.

Inteiras custam R$ 180 (arquibancada prata), R$ 200 (pista, 1º lote), R$ 250 (pista, 2º lote), R$ 290 (pista, 3º lote) e R$ 350 (camarote), com meia-entrada na forma da lei.

Portões serão abertos às 18h30 e o show está marcado para as 20h30. O Arena Hall fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi. A bilheteria funciona de quarta a sábado, das 12h às 15h e das 16h às 20h. No dia do show, abre ao meio-dia.