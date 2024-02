Iris (Freya Allan) se comunica com o além no filme de terror "A bruxa dos mortos"

O filme de terror “A bruxa dos mortos” estreia em salas de 12 shoppings da Grande BH. Iris (Freya Allan), garota que herda o bar do falecido pai, descobre que o estabelecimento abriga uma entidade capaz de incorporar gente morta.

Em busca de dinheiro, ela decide explorar os poderes da criatura, vendendo a comunicação com os mortos para pessoas enlutadas. Quando as coisas saem do controle, Iris precisa achar uma forma de destruir a bruxa “médium” . Dirigido por Alberto Corredor, longa foi produzido por Roy Lee, de “It: A coisa”.

“A bruxa dos mortos” está em cartaz nas salas dos shoppings Boulevard, BH, Cidade, Contagem, Del Rey, Estação, Itaú, Minas, Monte Carmo, Partage, Pátio e Via.

Indicado ao Oscar de Melhor animação, “O menino e a garça” é atração do UNA Cine Belas Artes. O novo filme do Studio Ghibli – o mesmo dos aclamados “A viagem de Chihiro” e “Ponyo” – teve estreia internacional no ano passado e foi a maior bilheteria de abertura do estúdio japonês.

Dirigido por Hayao Miyazaki, conta a história do garoto Mahito, que luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte da mãe. Quando descobre que está viva, o menino vai em busca dela no universo compartilhado por vivos e mortos. O filme será exibido na sala 3 do Belas, às 14h.

“Masha e o urso” é sucesso garantido entre a criançada. Nesta aventura, a menina encontra 12 novos amigos, com quem divide travessuras. A animação está em cartaz em salas dos shoppings Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú, Monte Carmo, Via, BH, Diamond, Partage e Pátio.

"O menino e a garça" disputa o Oscar 2024 de Melhor animação Studio Ghibli/reprodução



Pré-estreias

Com pré-estreia marcada para a próxima segunda-feira (12/2) e estreia oficial no dia 15, “Bob Marley: one love” conta a história do ícone do reggae. O filme revela as adversidades encontradas pelo cantor jamaicano para se tornar um dos artistas mais famosos do mundo.

Protagonizado pelo ator inglês Kingsley Ben-Adir, o longa retrata também a luta do cantor e compositor em defesa da paz em meio a conflitos políticos e à guerra civil na Jamaica.

Bob Marley morreu de câncer em 1981, aos 36 anos. Com direção de Reinaldo Marcus Green, o filme foi produzido pela viúva do artista, Rita Marley, em parceria com Ziggy e Cedella, filhos de Bob.

A partir da próxima quarta-feira (14/2), o público poderá conferir o novo papel de Dakota Johnson (de “Cinquenta tons de cinza”) na telona. Em “Madame Teia”, história baseada nos quadrinhos da Marvel, a atriz interpreta Cassandra Webb, paramédica que leva uma vida comum em Manhattan até descobrir que tem a habilidade de prever o futuro.

Cassie precisa aprender a controlar os novos poderes e evitar os riscos que eles podem oferecer. Nessa jornada, encontra as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor).

A adaptação assinada pela cineasta S. J. Clarkson tem a Amazônia como pano de fundo e faz parte do universo Homem-Aranha, da Sony.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria