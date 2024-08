O dia deve ser de céu nublado na maior parte de Minas Gerais nesta quarta-feira (7/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima seco prevalece em todo o estado.

A previsão indica que o dia será seco devido aos índices de umidade inferiores a 20% esperados no Triângulo, Noroeste e Norte de Minas. Na faixa Leste do estado, a umidade fica próxima ou acima de 30%.

No Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida. Na Zona da Mata, a quarta-feira será apenas de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca.

Na capital, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada nesta quarta foi de 12ºC, no aeroporto da Pampulha, às 6h.

Já a máxima pode chegar a 29ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.

Frente fria em MG

Minas Gerais deve enfrentar a primeira frente fria do ano neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio avançará de forma continental pelo país, fazendo as temperaturas caírem no Sul, Centro-Oeste, Sudeste e até no sul da Região Norte do Brasil.

A onda de frio terá início no Sul do país a partir desta quarta-feira (7/8), mas deve chegar a Minas apenas no fim de semana. A previsão indica que as temperaturas vão cair de sexta-feira (9/8) para sábado (10/8). Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, haverá um aumento de nebulosidade no Sul de Minas e na Zona da Mata, com possibilidade de chuva fraca no sábado.

"Junto da frente fria, está vindo uma massa de ar polar, que deverá causar um ligeiro declínio das temperaturas no estado, principalmente no Sul de Minas, na Zona da Mata, no Triângulo e na Região Central entre sábado e domingo", disse o especialista.

De acordo com o meteorologista, não há risco de geadas, podendo ocorrer chuva fraca apenas na noite de sexta-feira e até sábado no Sul de Minas e na Zona da Mata. Na Grande BH, não há previsão de chuvas, apenas uma queda de temperatura. A máxima cai de 30ºC na sexta para 26ºC no sábado, enquanto a mínima cai de 15ºC para 10ºC.

Passado o fim de semana, as temperaturas voltam a subir na segunda-feira (12/8). No entanto, devido à ausência de nebulosidade à noite, as mínimas devem permanecer baixas na próxima semana.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia