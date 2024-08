O prédio onde funcionava a Faculdade Cruzeiro do Sul, na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, pegou fogo na noite dessa terça-feira (6/8).O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30.

Em vídeos que circulam as redes sociais, é possível ver a fachada do prédio tomada pelas chamas.





Uma equipe de bombeiros esteve no local e confirmou que a situação já estava controlada. Segundo a corporação, as chamas ficaram contidas em um pequeno foco que provocou bastante fumaça.

Após o controle das chamas, rescaldo e manejo da fumaça no ambiente, a perícia foi acionada.A Defesa Civil municipal também esteve no local e constatou que o incêndio atingiu toda a fachada, mas não houve risco estrutural no imóvel. O local foi isolado preventivamente e o responsável notificado para adotar providências de recuperação.

Ninguém ficou ferido e o caso será investigado. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

