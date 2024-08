Minas Gerais deve enfrentar a primeira frente fria do ano neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio avançará de forma continental pelo país, fazendo as temperaturas caírem no Sul, Centro-Oeste, Sudeste e até no sul da Região Norte do Brasil.

A onda de frio terá início no Sul do país a partir desta quarta-feira (7/8), mas deve chegar a Minas apenas no fim de semana. A previsão indica que as temperaturas vão cair de sexta-feira (9/8) para sábado (10/8). Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, haverá um aumento de nebulosidade no Sul de Minas e na Zona da Mata, com possibilidade de chuva fraca no sábado.

"Junto da frente fria, está vindo uma massa de ar polar, que deverá causar um ligeiro declínio das temperaturas no estado, principalmente no Sul de Minas, na Zona da Mata, no Triângulo e na Região Central entre sábado e domingo", disse o especialista.

De acordo com o meteorologista, não há risco de geadas, podendo ocorrer chuva fraca apenas na noite de sexta-feira e até sábado no Sul de Minas e na Zona da Mata. Na Grande BH, não há previsão de chuvas, apenas uma queda de temperatura. A máxima cai de 30ºC na sexta para 26ºC no sábado, enquanto a mínima cai de 15ºC para 10ºC.

Passado o fim de semana, as temperaturas voltam a subir na segunda-feira (12/8). No entanto, devido à ausência de nebulosidade à noite, as mínimas devem permanecer baixas na próxima semana.

Inverno de 2024

Pouco mais de um mês desde o início do inverno, a previsão meteorológica para a estação tem se confirmado. Segundo a consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não apresentaria chuvas em Minas Gerais, e as temperaturas seriam elevadas.

A previsão também indicava que as principais baixas na temperatura ocorreriam em julho e de forma esporádica nos demais meses da estação, o que se cumpriu. Meteorologistas também previram que, em Minas Gerais, não haveria frio rigoroso.

O ar seco presente na estação favorece a queda da temperatura durante a noite, causando o friozinho da madrugada. A amplitude térmica é uma característica marcante da época, fazendo com que as temperaturas mais baixas sejam registradas nas manhãs e noites e as mais elevadas no período da tarde.

Já na capital, o número de dias quentes está sendo maior do que o de dias frios. Até o final da estação, as temperaturas mínimas devem variar entre 5°C e 18°C, enquanto as máximas podem chegar aos 30°C. De acordo com a previsão da Nottus, as temperaturas cairão de forma mais expressiva entre julho e agosto, mas ainda ficarão acima da média.

A estação se encerra no dia 22 de setembro. Em Minas Gerais, a previsão é que o inverno mantenha características semelhantes ao outono, com predomínio de céu claro, grande amplitude térmica diurna (manhãs frias e tardes mais quentes), chuvas escassas e baixos índices de umidade à tarde, abaixo de 30%. Os meses de inverno representam o período mais seco do ano, o que favorece a piora na qualidade do ar e a propagação de incêndios e queimadas.