Três cidades mineiras registraram as menores temperaturas do país na manhã desta segunda-feira (05/7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Localizadas no Sul de Minas Gerais, Caldas, Maria da Fé e Monte Verde apresentaram temperaturas entre 7°C e 8,3°C em uma lista que mede as seis mais frias do país.

Caldas ficou em primeiro lugar com 7,3°C. Em segundo e terceiro, Maria da Fé e Monte Verde apresentaram temperaturas de 8°C e 8,3°C, respectivamente.





Além das cidades mineiras, Paraná e São Paulo também aparecem na lista do Inmet. Castro, no Paraná, ocupou a quarta posição, com 8,3°C. Campos do Jordão ficou em quinto com 8,4°C. Em último lugar está Rancharia, em São Paulo, com 8,7°C.

Na capital mineira, o dia também amanheceu frio. Apesar de não estar no ranking de municípios mais frios do país, os termômetros da Estação Cercadinho, na região Oeste de BH, marcaram 14,4°C, com sensação térmica de 3,5°C, o que aumentou a sensação de frio.





Para o resto do dia, a temperatura deve subir. Os termômetros em Belo Horizonte e região podem ficar entre 26°C e 28°C. No Sul de Minas, as temperaturas à tarde devem variar de 27°C a 29°C.

Confira lista de cidades mais frias







Caldas (MG): 7,3°C

Maria Da Fé (MG): 8,0°C

Monte Verde (MG): 8,3ºC

Castro (PR): 8,3°C

Campos do Jordão (SP): 8,4°C