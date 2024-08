O prédio conhecido como ‘castelinho’ da Cemig, localizado no centro de Juiz de Fora, Região da Zona da Mata de Minas Gerais, será leiloado com o valor mínimo de R$ 6.973.000. Os lances vão até o dia 4 de setembro pela plataforma Superbid Exchange.





O predio foi construído em 1890 pela Pantaleone Arcuri e Spinelli. A edificação tem características medievais e é tombada desde 1988, quando foi considerada patrimônio municipal.





No local funciona a agência de atendimentos da Cemig e setores anexos. De acordo com a companhia, quando a venda for efetivada, o comprador terá acesso ao imóvel 10 meses após a assinatura do contrato.





Em nota, a Cemig esclareceu que “o leilão de imóveis anunciado pela Companhia segue a política adotada pela empresa de eficiência operacional, redução de custos e adequação de seus bens. Na efetivação da venda do imóvel listado, a Cemig esclarece que os atendimentos e serviços realizados no endereço continuarão existindo na cidade em outros locais apropriados.”





Os interessados em participar do leilão deverão fazer um cadastro na plataforma e enviar todos os documentos descritos no edital, além de analisar as condições previstas. As negociações acontecem de forma totalmente online, além disso, a Cemig irá oferecer a opção de realizar parcelamento em até 60 meses.





Outros leilões





Além do ‘castelinho’, um prédio em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e dois lotes em Pirapora, no Norte de Minas, também serão leiloados pela Cemig. O imóvel de Teófilo Otoni funciona como agência de atendimento da companhia.





O valor inicial do leilão do imóvel no Vale do Mucuri será de R$ 6.110.000 para o imóvel no Vale do Mucuri. Em Pirapora, os dois lotes do leilão possuem áreas de aproximadamente 8.552m² e 3.574 m² quadrados. Já os valores serão R$ 1.395.060 e de R$ 1.380.000, respectivamente.

As condições de compra são as mesmas do imóvel de Juiz de Fora e os lances também vão até o dia 4 de setembro.