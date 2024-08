A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 30 kg de drogas no porta-malas de um carro na noite desse domingo (4/8), na BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com a PRF, a prisão do condutor por tráfico de drogas ocorreu no Km 510, onde foi abordado o Ford Ka Sedan, que vinha de Belo Horizonte com destino ao interior da Bahia.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor estava bastante nervoso e com o olhar distante, o que fez com a equipe de policiais fizesse uma busca por algum produto ilícito no veículo.

No porta-malas do carro, os agentes encontraram um tonel contendo 38 tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 30 quilos.





O condutor foi levado ao plantão da polícia judiciária e o veículo apreendido, encaminhado ao pátio da Polícia Civil de Montes Claros.