Policial civil foi socorrido com fraturas nas pernas e passou por cirurgia

Um policial civil, de 47 anos, ficou ferido ao ser atropelado por um tenente do Exército, de 25 anos, na noite desse domingo (4/8), na Avenida Governador Benedito Valadares, a Via Expressa, no bairro Vila Oeste, na Região Oeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando uma equipe da Polícia Civil fazia uma abordagem e tentava sinalizar o local. Nesse momento, um carro Fiat Uno, conduzido pelo tenente, atropelou o agente que estava à esquerda da via, foi arremessado a cerca de 20 metros e bateu contra a mureta da Via Expressa.





O tenente informou que seguia na via com a esposa quando viu uma pessoa vestida de preto apontando para o lado direito da pista. Ao pensar que se tratava de uma pessoa pedindo carona, ele mudou para a faixa central e sentiu que bateu em algo.

O policial civil foi socorrido para o Hospital João XXIII com fraturas graves nas pernas e passou por cirurgia.

Durante o registro da ocorrência, o tenente do Exército afirmou que ingeriu bebida alcóolica, mas que fazia muito tempo, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado para uma delegacia de Polícia Civil. O comando do Exército acompanhou.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e com o Exército brasileiro e aguarda retorno.