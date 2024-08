Pai e filha morreram na tarde de sábado (3/8) após o carro que estavam capotar na Rodovia Fernão Dias, em Extrema (MG), no Sul do estado. Kalil Yunes Nadur, de 67 anos, e a filha Amanda Nadur, de 34, eram médicos – ele era cardiologista e ela, psiquiatra – e estavam saindo de Campinas (SP) para chegar em Pouso Alegre (MG), onde residiam.





O acidente ocorreu por volta das 16h no Km 931 da BR-381, quando o carro, um GM Cruze de cor branca, saiu da pista e colidiu com uma mureta de concreto, capotando logo em seguida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pai e filha foram socorridos com a ajuda de ambulância da concessionária Arteris e o Samu. A esposa de Kalil e mãe de Amanda, que também estava no carro no momento do acidente, teve ferimentos leves e foi socorrida somente pelo Samu. Todos foram levados para o Pronto-Socorro Municipal de Extrema, onde receberam atendimento médico.





Kalil e Amanda morreram enquanto recebiam atendimento médico e os corpos foram encaminhados ao IML de Pouso Alegre, liberados no início da tarde deste domingo (4/8). O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Municipal de Pouso Alegre.





O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Sapucaí (CISAMESP) emitiu uma nota nas redes sociais lamentando a morte dos dois. Leia na íntegra:





“É com muita tristeza que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Sapucaí (CISAMESP) lamenta o falecimento do Dr. Kalil, cardiologista, e de sua filha, Dra. Amanda Nadur, psiquiatra. Pai e filha eram prestadores de serviços dedicados e valorosos no CISAMESP. Dr. Kalil contribuiu com sua expertise e cuidado por mais de 10 anos, enquanto a Dra. Amanda esteve conosco nos últimos três anos, deixando um legado de competência e carinho.





Nossos sentimentos mais profundos aos familiares, parentes, amigos e pacientes que tiveram o privilégio de conhecê-los e serem cuidados por eles. Que encontrem conforto e força neste momento de imensa dor.”