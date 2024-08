Cerca de 150 pessoas, entre lideranças de movimentos de luta pelo meio ambiente e grupos de percussão, se uniram em cortejo na manhã deste domingo (4/8), na região central de Belo Horizonte, em uma ação de rua pelo clima e em defesa da vida planetária.



A concentração do Arrastão Batuques de Minas pelo Clima aconteceu na Praça Afonso Arinos e seguiu para a Feira Hippie, de onde continuou até a Praça Sete, no Centro. Tocando instrumentos de percussão e cantando pela natureza, os grupos musicais Boi Rosado, Então, Planta!, Andacumfé, Maria Baderna, Coco da Gente, Bloco do Padreco e Cercadinho, se juntaram a coletivos de defesa pelas matas do Planalto, do Cercadinho, da Lareira, do Havaí, Serra do Curral, Serra do Gandarela, Serra da Moeda, Parque Cidade Jardim e SOS Vargem das Flores, na capital e região.



O arrastão foi conduzido pelo coletivo de luta pelas questões políticas e sociais Alvorada e pelo conjunto de percussão Boi Rosado.

A concentração aconteceu na Praça Afonso Arinos e o cortejo seguiu para a Feira Hippie, de onde continuou até a Praça Sete Arquivo Pessoal

"Falando sobre os problemas climáticos ao reunir movimentos de luta pelos parques e águas de Belo Horizonte, nossa intenção é alertar a população sobre a importância de, na hora de escolher em quem votar, decidir por uma pessoa que esteja comprometida com as questões ambientais. É trazer a defesa do meio ambiente para o centro do debate político na cidade", disse Munish, um dos organizadores do arrastão e integrante do coletivo Alvorada.