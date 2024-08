As temperaturas neste domingo (4/8), em Belo Horizonte, variam entre 14ºC, pela manhã, e 27ºC, máxima prevista até às 15h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O dia é de céu claro, com nuvens, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar é de 35% (abaixo do ideal, de 60% a 80%, segundo a Organização Mundial de Saúde) e, no período da noite, o termômetro marca níveis mais baixos. A temperatura deve começar a diminuir por volta das 20h, ficando em 16ºC às 22h.





O Inmet orienta que, em períodos frios, é importante reforçar a hidratação, evitar banhos com água quente para não ressecar a pele, usar agasalho durante a prática de atividade física, manter janelas abertas em espaços fechados e com muitas pessoas, para evitar a disseminação de doenças comuns nesta época, além de recorrer ao médico em caso de problemas respiratórios.