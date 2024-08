Um motorista de ônibus de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, desarmou um assaltante que estava com uma faca e impediu que o suspeito levasse o dinheiro do coletivo. A tentativa de roubo aconteceu na tarde desta sexta-feira (2/8), na linha 308, que liga o Bairro Retiro ao centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 36 anos, embarcou no ônibus em um ponto da Rua Francisco Álvares de Assis e, armado com uma faca, anunciou o assalto, mandando o motorista entregar o dinheiro que estava na caixa de troco.

Ao perceber um momento de distração do suspeito, o motorista entrou em luta corporal com ele, segurando-o pelo braço e retirando a faca de sua mão.

O assaltante foi contido até a chegada de uma viatura. Para os militares, o suspeito confirmou que tentou realizar o roubo. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Juiz de Fora.