Veículos foram localizados no Bairro Lindéia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na última quinta-feira (1/8)

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela receptação de três motos aquáticas, roubadas há duas semanas na região da Barragem Várzea das Flores, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil conseguiu recuperar os veículos, que já foram entregues às vítimas.





Os veículos foram localizados no Bairro Lindéia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na última quinta-feira (1/8). Segundo o delegado Marcos Vinicius Almeida da Cunha, da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem, que coordenou as investigações, os objetos estavam em garagens residenciais próximas à oficina mecânica do receptador.





“Ele foi flagrado no crime de receptação por ter guardado os objetos sabendo que eram produtos de furto”, diz o delegado Cunha. A equipe policial chegou ao endereço após rastrear o percurso dos bens e identificar o local com base em imagens.





O crime ocorreu em 22 de junho e foi registrado dois dias depois pelas vítimas. Os veículos utilizados para transportar as motos aquáticas roubadas foram abandonados em Curvelo, na Região Central do estado, e em Ribeirão das Neves e Contagem, na Região Metropolitana de BH. Todos foram apreendidos, com indícios de clonagem, e encaminhados para fazer perícia.





O suspeito autuado em flagrante, conforme previsão legal, efetuou pagamento de fiança. As investigações, segundo o delegado, prosseguem, com o intuito de descobrir o restante da quadrilha e também qual seria a destinação das motos aquáticas.