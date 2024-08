Polícia desconfia que assassinato tenha sido acerto de contas do tráfico de drogas

Uma festa, com churrasco, que era realizada em um sítio no Bairro Vivendas Santa Mônica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte terminou em tragédia com a morte de um homem, identificado como Wesley, de 27 anos, que tinha o apelido de “Preto”.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a PM foi acionada por vizinhos que escutaram tiros vindos do sítio, nesse sábado (3/8) à noite. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o portão de entrada do sítio aberto e todas as luzes da casa acesas, mas não havia mais ninguém.





Os policiais começaram, então, a fazer buscas e encontraram o corpo de “Preto” caído na área da piscina, onde havia manchas de sangue que se estendiam até a cozinha da casa. Foram encontradas cerca de 20 cápsulas dos calibras 9 milímetros e 45.





Ao ver a polícia no sítio, um vizinho se aproximou e disse que tinha visto um homem saltando o muro de uma casa próximo à sua. Ele passou a descrição das roupas desse homem e os policiais o encontraram .





Ao ser rendido, o homem disse que estava na casa, participando do churrasco, que era promovido por “Preto”. A vítima tinha alugado o sítio para cerca de 20 convidados.





Ainda segundo relato desse homem, três homens encapuzados invadiram o sítio, dando ordem para que todos se deitassem. De repente, ele ouviu tiros e saiu correndo.





Segundo a testemunha, que disse ser amigo de “Preto” desde a infância, Wesley residia no Bairro São Caetano, em Betim, e tinha envolvimento com droga. Ele contou também que os invasores usavam roupas iguais e toucas.





Policiais civis de Contagem e Betim foram acionados para cuidar do caso. A prioridade, segundo eles, é descobrir a motivação para o crime.