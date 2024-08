Clube de compras expande em 200% sua rede em Minas

O Sam’s Club inaugura no próximo dia 8 de agosto a sua terceira loja em Minas Gerais, elevando em 200% o número de unidades no estado, que, até o fim do ano passado contava apenas com um clube de compras em Contagem. E nos próximos anos uma quarta unidade deve ser aberta no Sul de Minas, ampliando a participação do estado nos resultados do Sam’s Club no Brasil, uma franquia da rede norte-americana do Walmart. “O Sul de Minas é um lugar onde a gente tem olhado para abrir um clube”, afirma José Rafael Vasquez, CEO do Sam´s Clube Brasil. Ele não especifica quando, mas lembra que a estratégia é ampliar o total de lojas no país das atuais 54 para 90 ou 100 nos próximos cinco anos e duplicar o faturamento. A nova loja do clube de compras, com 4.900 metros quadrados, vai gerar 115 empregos diretos e oferecer 5 mil itens à venda. Somada à abertura de uma loja na região da Pampulha (foto), há dois meses, as lojas do Sam’s Club inauguradas este ano praticamente duplicam o número de clientes associados, que passaram de pouco mais de 100 mil no início deste ano para 203.227 neste segundo semestre. Apenas na loja do Triângulo Mineiro, serão 40.416 após a inauguração. Com as duas lojas em Minas o Sam's chega a 55 unidades no país. Vasquez não revela a participação de Minas nas vendas totais afirmando apenas que o estado é o terceiro maior mercado da rede. Ele também não revela o valor dos investimentos, mas, de acordo com dados do mercado varejista, a conversão de lojas entre 4 mil e 6 mil metros quadrados tem custo estimado entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões. Assim, a estimativa é de que o Sam's tenha investido até R$ 80 milhões nas duas lojas em Minas.



Pioneirismo



Para melhorar a eficiência das redes de energia e reduzir as interrupções no sistema de distribuição de energia elétrica, a Cemig desenvolveu e começou a testar, de forma pioneira no país, um banco de baterias operado remotamente para dar suporte à rede tradicional. A Cemig iniciou a implementação da primeira planta com o novo sistema na sua rede de distribuição que atende a cerca de 500 unidades consumidoras. O sistema de baterias terá um gerador fotovoltaico acoplado. O equipamento armazena energia nos momentos de menor demanda em baterias de alta capacidade. Posteriormente essa energia é reinjetada em momentos de estabilidade e podem fornecer energia por um período em caso de queda ou cortes na rede para manutenção. “Conseguimos realizar operações inéditas no setor de distribuição de energia, utilizando os sistemas de armazenamento para prestarem suporte à rede”, afirma Danilo Derick, engenheiro de Gestão de Ativos da Distribuição da Cemig.



Impostos



R$ 80,28 bilhões foi o valor da arrecadação total da Receita Federal em Minas Gerais de janeiro a junho deste ano, com crescimento real de 10,21% em relação a igual período de 2023. Apenas em junho foram R$ 12,23 bilhões



Renovável



Com capacidade para produzir 5 mil toneladas de leite fermentado por mês, a Trevo Lácteos, com unidade industrial em Sete Lagoas, passou a consumir energia 100% renovável com o Certificado de Energia Renovável fornecido pela Cemig, o Cemig Rec.Com uma linha de mais de 100 produtos derivados do leite como iogurtes, bebidas lácteas, petit suisse e sobremesas de marcas como Trevinho Kids, Trevo, Apreciare e Pulsi, a Trevo não informa a economia com a energia renovável, mas se for atendida pelo mercado livre, tem um corte de até 35% na conta de energia elétrica. A empresa destaca a sustentabilidade da iniciativa. “Utilizar energia 100% renovável é um testemunho do nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade”, destaca o diretor de operações da Trevo Lácteos, Guilherme Pereira. A empresa iniciou este ano investimentos de R$ 130 milhões para aumentar em 200% sua capacidade de produção.



“Minas Gerais sai na frente ao demonstrar que nossa produção é capaz de atender às novas exigências da União Europeia e a nossa legislação ambiental, preservando nossos mercados e promovendo a sustentabilidade”.



Thales Fernandes, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, sobre a primeira exportação de café com certidão de conformidade para a UE



O cafezinho



Campos Gerais, no Sul de Minas, está entre os cinco maiores produtores de café do estado com 16 mil hectares de lavouras e uma produção estimada este ano de 416 mil sacas se consolida como o maior produtor do Sul de Minas. A cidade, com 26 mil habitantes e quase 770 km² de área territorial, a cidade vai receber uma roda de negócios da Cooperativa de Café de Campos Gerais e Campo do Meio (Coopercam), nos dias 28 e 29 de agosto, para oferecer insumos e maquinários agrícolas com os melhores preços e condições de pagamento. “Fizemos excelentes parcerias, com grandes fornecedores do mercado e vamos oferecer produtos e condições de comercialização”, diz o diretor comercial da Coopercam, José Eduardo Vanzela.



Portabilidade



No primeiro semestre deste ano, foram feitas mais de 324 mil trocas de prestadoras de telefonia fixa e móvel, o que representa pouco mais de 10% das 3,11 milhões de trocas feitas em todo o país, segundo relatório a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que administra a portabilidade numérica das linhas telefônicas. De janeiro a junho, os usuários das áreas dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38, fizeram 75,99 mil (23%) solicitações para telefonia fixa e 248,50 mil (77%) solicitaram a troca de operadora de telefonia móvel. A portabilidade numérica existe, no Brasil, desde setembro de 2008 permitindo a troca de operadora com a manutenção do número.



Nas padarias



Com 34 mil padarias e confeitarias, Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de empreendimentos ativos no segmento. Segundo o Sebrae MG, apenas em maio deste ano foram abertos 2.615 negócios envolvendo a panificação em Minas, enquanto em São Paulo foram 7 mil novos pequenos negócios no setor no mesmo período. De acordo com dados da Receita Federal, 99% das padarias e confeitarias formalizadas em Minas Gerais são pequenos negócios. Esses empreendimentos geram mais de 52 mil postos de trabalho em todo o estado. Para desenvolver a competitividade e estimular a melhoria de processos gerenciais, o Sebrae lançou o programa Prepara Padaria, com consultorias customizadas, cursos, oficinas e orientações técnicas. Os empreendedores interessados devem se cadastrar no programa pelo site do Sebrae MG.



* A coluna entra em um período de recesso e retorna em setembro