Com um crescimento de 118% desde 2021 e investimentos que chegaram a quase R$ 2 bilhões nos últimos três anos, Minas Gerais superou o Rio de Janeiro e se consolidou como segundo maior mercado do país em condomínios industriais e de logística do Brasil. Uma pesquisa de inteligência de mercado da Newmark, consultoria imobiliária, revela que o estoque de condomínios e galpões industriais no estado é de 3,26 milhões de metros quadrados e cresceu a uma média trimestral de 93 mil metros quadrados no ano passado, sendo que apenas do primeiro para o segundo trimestre deste ano foram entregues 138 mil metros quadrados. Segundo o levantamento, há no estado 74 condomínios industriais e de logística. “Mesmo com a velocidade com que o estoque do estado vem crescendo, a taxa de vacância é de 10,7%, considerada dentro do limite de mercado”, diz a consultoria na pesquisa. Ainda de acordo com o levantamento da Newmark, as principais regiões de atração de projetos no estado são Extrema, com maior e mais rápido crescimento, Contagem e Betim, que juntas representam 72% do estoque de condomínios e galpões industriais. Em termos isolados, essas cidades representam 31%, 21% e 8%, respectivamente, da área local tocável total edificada no estado. Além disso, em termos de ocupação, o comércio (38%) tem a maior demanda, seguido dos serviços (37%), enquanto o setor industrial responde por 25% do volume total ocupado.

Remodelado

O Hospital Vila da Serra, adquirido no fim de 2020 pelo grupo Oncoclínicas, passou por uma reformulação nos últimos três anos que levou à modernização dos equipamentos, ampliação dos leitos de internação de 165 para 266, elevação da capacidade de cirurgias por mês de 980 para quase 2 mil e dos atendimentos no pronto-socorro de 4.500 mensais para 9.500 hoje. Além disso, houve um aumento de quase 50% em novos médicos usando a estrutura do Vila da Serra e o número de colaboradores saltou de 1.100 para cerca de 1.600. “Nos últimos três anos foi feito um investimento grande num projeto de transformação e ampliação do bloco cirúrgico, na modernização de vários equipamentos de medicina diagnóstica e internação”, afirma Daniela Paghari, diretora-executiva da Oncoclinicas&Co. Segundo ela, o Vila da Serra foi pioneiro na realização de cirurgia robótica por ter a mais moderna terapia robótica, com uma sala especial para o procedimento. Além disso, o Vila da Serra atua como hospital complementar ao Câncer Center Oncoclínicas



Com economia

A unidade da Alcoa em Poços de Caldas está investindo R$ 9 milhões em projetos para redução no consumo de energia elétrica e de água, com perspectiva de ganho de eficiência e redução de custos. O projeto de modernização envolve a troca de dois compressores por cinco novos modelos, entre agosto e dezembro. “Os compressores antigos da Ingersoll-Rand, em operação desde 1975, serão substituídos por equipamentos mais modernos da Gardner. “O maior projeto da refinaria de alumínio em 2024 tem como principal objetivo alimentar a planta com ar comprimido, que pode ser dividido em ar de serviço e ar de instrumento”, diz a empresa. Com isso, haverá redução de 8.360 KWh por dia de energia elétrica. Com o projeto a Alcoa esperar ter redução de 240 metros cúbicos de água por dia e corte de R$ 25 mil, por ano, no consumo de produtos químicos e riscos à saúde.



Gerdau no palco

Com o fornecimento de 200 toneladas de aço, a Gerdau marca, pela segunda edição consecutiva, presença no Palco Mundo do Rock in Rio. A renovação da parceria foi anunciada na quinta-feira. A cenografia do palco inclui 86 módulos feitos em aço, pesando 550 quilos cada um e será feito com o mesmo aço usado em 2022, que será reciclado. Neste ano, o Palco Mundo, com 104 metros de largura e 30 metros de altura – o equivalente a um prédio de 10 andares – será maior e contará com seis telões de LED. “O mesmo aço que foi utilizado em 2022 será moldado e transformado em um novo Palco Mundo, dando mais uma vez visibilidade às pessoas que fazem parte da cadeia de reciclagem no país”, afirma o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck.

Voando

A companhia aérea Azul, que deve fechar o período de férias com o transporte de 740 mil passageiros a partir do Aeroporto Internacional de Confins, vai oferecer, entre 13 e 22 de setembro, 16 voos extras entre o aeroporto da Grande BH e o Galeão, no Rio de Janeiro, para atender à demanda dos amantes do rock’n roll que vão se deslocar para o Rock in Rio. O evento deve receber mais de 700 mil pessoas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 de setembro. Dos passageiros que viajaram nas férias de julho, segundo a Azul, cerca de 650 mil são de voos regulares e cerca de 80 mil de voos extras preparados pela companhia para o período. “A maioria voa para destinos domésticos, mas cerca de 7 mil vão para o exterior”, diz a companhia aérea, que a partir de 7 de agosto inicia a operação BH-Manaus.

Mineiros na frente

Investidores mineiros são os que mais adquiriram unidades no Taj Home Resort, maior edifício do Espírito Santo, com duas torres de 25 e 50 andares e valor geral de vendas estimado em R$ 1,4 bilhão. Segundo a Grand Construtora, responsável pela obra no Jockey de Itaparica, Vila Velha, aproximadamente 45,5% das unidades foram adquiridas por investidores de fora do estado e até mesmo do exterior, com destaque para compradores de Minas Gerais (15%), que lidera entre os estados brasileiros, e dos Estados Unidos (17%).

“Se o Brasil quer uma economia forte, equilibrada, tem, obrigatoriamente, que apoiar os setores exportadores, que é o caso da mineração. No entanto, vemos que estão sendo criados cada vez mais tributos e encargos para dificultar os negócios e a expansão dessa importante indústria”

• • •

Raul Jungmann, Diretor-presidente do Ibram