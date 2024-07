Tradicionalmente financiador de grandes projetos no estado e das prefeituras, o Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (BDMG) quer ampliar sua carteira de crédito para micro e pequenos negócios. “A gente quer ser o banco dos micro e pequenos negócios; ajudar o pequeno empresário”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto. No primeiro semestre deste ano, o banco de fomento liberou R$ 1,42 bilhão, volume recorde para os seis primeiros meses do ano, com crescimento de 31% sobre o R$ 1,07 bilhão liberado em igual período de 2023.

Para os pequenos negócios foram liberados R$ 244 milhões de janeiro a junho deste ano, com crescimento de 32% sobre os R$ 185 milhões liberados no primeiro semestre do ano passado. “O pequeno empresário pode acessar nosso site e fazer um cadastro que em até uma hora será validado. Ele dando as garantias e a documentação de três a cinco dias o dinheiro está na conta”, detalha Gabriel Viégas.

Os empréstimos variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil, com taxas entre 5,50% ao ano mais Selic e 6% ao ano mais Selic, dependendo da linha de crédito e do perfil do empreendedor. A carência pode chegar a 12 meses, com 72 meses para pagar. Viégas destaca ainda que, com os financiamentos deste ano foram incentivados 34 mil empregos, R$ 52 milhões em ICMS e cerca de R$ 2,5 bilhões em faturamento na economia mineira.



Usina remota

Com potência instalada para gerar 305,7 megawatts (MW), a Usina Hidrelétrica de Simplício, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro é a primeira do Sistema Eletrobras a contar com acompanhamento total de seus três geradores por meio de plataforma na internet desenvolvida pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobras. “A solução de monitoramento desenvolvida pelo Cepel permite obter à distância informações e ocorrências de forma contínua, sendo recurso técnico inestimável para promover mais segurança ao sistema e otimizar a gestão do ativo”, afirma o diretor de Operação da Eletrobras Sudeste, Francisco Arteiro.

Usina Hidrelétrica de Simplício, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro Eletrobras/Divulgação



Radiologia

Com investimento de R$ 1,25 milhão, a DVI Radiologia Odontológica inaugura sua quarta operação em Minas, com a inauguração de uma unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A empresa tem unidades em Araxá, Conselheiro Lafaiete e Uberaba. “Estamos expandindo para além do estado de São Paulo, nosso berço, para locais com potencial. Identificamos muito espaço para crescer nas cidades mineiras”, afirma Fernando Leite, diretor de Expansão da DVI. Com 19 anos de atuação, a DVI Radiologia Odontológica começou a expansão por meio de franquias em 2012 e conta hoje com 50 unidades, atingindo R$34 milhões em faturamento, e deve abrir mais 20 pontos neste ano em diferentes regiões do Brasil.

Usados agro

Entre os implementos agrícolas usados mais comercializados em Minas Gerais entre janeiro e abril, o trator é o campeão de vendas dos artigos desse segmento na plataforma OLX, marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil. Levantamento da OLX mostra que eles representam 12% das vendas desse segmento, com preço médio e R$ 67.810. Com 10% das vendas aparecem a roçadeira (R$ 970) e o compressor (R$ 2.800). O levantamento mostra ainda que o trator é o item mais buscado da plataforma, seguido da retroescavadeira, com valor médio de R$ 180.667, e da escavadeira, que custa R$ 165 mil.

Mar de Minas

Conhecido como o Mar de Minas, o lago da Usina Hidrelétrica de Furnas será palco de mais uma edição do Salão Náutico Capitólio, visto como o maior salão de negócios náuticos do estado. É nesse ambiente que a Fibrafort, maior fabricante de barcos de lazer da América Latina, vai mostrar cerca de sete modelos da linha Focker no evento que ocorre de 26 a 28 de julho, às margens do lago que hoje está com 65,66% da sua capacidade de armazenamento. A represa da maior usina hidrelétrica do Sudeste, forma um lago com 1.400 quilômetros quadrados. O salão fomenta o mercado náutico oferecendo oportunidades de negócios, promovendo o fortalecimento da cultura náutica e intensificando outros setores da região como o turismo, cultura, lazer e comércio local.

Lanchas fabricadas pela Fibrafort e que serão apresentadas no Salão Náutico de Capitólio Fibrafort/Divulgação

Expansão

A rede de atacarejo Apoio Mineiro vai inaugurar até o fim deste ano sua primeira loja em Caeté. Com investimentos de R$ 15 milhões, a nova loja deve gerar 200 empregos e ocupar uma área de 3.081 metros quadrados. A nova unidade vai contar com 16 caixas e estacionamento para quase 200 veículos. “Vamos levar para Caeté uma grande variedade de produtos de qualidade, como açougue diferenciado, adega de vinhos repleta de rótulos nacionais e internacionais, e um setor completo de insumos para os comerciantes da região”, destaca o diretor de operações do Apoio Mineiro, Epifânio Parreiras.