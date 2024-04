Um adolescente de 17 anos foi assassinado com tiros na cabeça enquanto passava um fim de semana com amigos em um sítio alugado no município de Astolfo Dutra, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O crime aconteceu no fim da tarde do último domingo (7/4), quando quatro homens armados invadiram o local e iniciaram os disparos.



A motivação para o assassinato estaria relacionada ao tráfico de drogas. O corpo do adolescente foi localizado pela Polícia Militar no meio das rochas nas proximidades de uma cachoeira.

Outro jovem, de 18 anos, foi baleado cinco vezes, mas sobreviveu. Consciente, ele foi conduzido ao hospital, onde, além de ser atendido, prestou depoimento à PM. Conforme o registro da ocorrência, essa vítima disse que os quatro homens estavam encapuzados no momento em que chegaram ao sítio. Os demais amigos, de 27 e 29 anos, além de uma mulher, de 45, não ficaram feridos.



Depois de ser baleado, o jovem de 18 anos conseguiu correr e chegou ao hospital da cidade com o auxílio de um dos amigos, que estava de carro. Depois, ele foi transferido para uma unidade hospitalar em Cataguases. Essa versão foi confirmada pelos homens de 27 e 29 anos. Todos são moradores da cidade de Ubá e, segundo as autoridades, têm passagens por tráfico de drogas. Nesse sentido, o assassinato pode estar relacionado a um acerto de contas.

Durante buscas no sítio, a polícia localizou três motocicletas incineradas e vários cartuchos e munições espalhados pelo local. Já em uma estrada nos arredores, os militares também acharam o carro do rapaz de 27 anos abandonado com indícios de incêndio e munições.



Até o fechamento desta publicação, os suspeitos não haviam sido identificados e presos. A Polícia Civil vai investigar o caso.