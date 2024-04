Homem foi retirado do deslizamento por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Um homem de 65 anos foi soterrado até a cintura pelo deslizamento de um barranco de uma construção no fim da manhã desta segunda-feira (8/4), em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sofreu uma fratura na perna, mas estava consciente ao ser resgatado.

O caso aconteceu às 11h28 da manhã na Rua Pedro Celestino Mendonça, no Bairro Belvedere. O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à unidade hospitalar mais próxima.

A reportagem consultou a prefeitura da cidade, mas não obteve retorno sobre o que causou o deslizamento de terra.



