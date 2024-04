Depois de uma década de obras, um entroncamento entre as rodovias BR-365 e BR-153, na altura do município de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, foi entregue oficialmente nesta segunda-feira (8/4). O custo total do projeto foi de R$ 50 milhões.

Conhecido como 'Trevão', a estrutura rodoviária dá acesso a outras cidades do Triângulo e de outros estados, como Goiânia (GO). A entrega da obra aconteceu com as presenças dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale.

Em 2014, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu início à execução ao projeto, mas teve que ser interrompida e só foi retomada em 2022. O Trevão foi finalizado após concessão do trecho da BR-365 à concessionária Ecovias do Cerrado.

A estrutura tem 2,6 km de extensão e 4 alças de acesso para todos os sentidos das rodovias, além de dois novos viadutos e duas novas pontes. O entroncamento garante o livre tráfego na via, sem a necessidade de paradas para entrada e saída nos quatro sentidos da interseção rodoviária. Isso substitui a antiga rotatória existente, que era considerada subdimensionada para o tráfego atual.

“Estamos fortalecendo a capacidade de atrair investimentos privados. Esse entroncamento foi feito com recursos privados. Estamos otimizando contratos e relicitando para novos investimentos em Minas Gerais”, afirmou Renan Filho.

“Antes acontecia um acidente a cada dez dias (em média) no trecho e, agora, com a obra é que esse número reduza drasticamente”, disse o do presidente do Grupo EcoRodovias Marcelo Guidotti.