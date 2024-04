Um combate mais intenso ao crime ambiental, à corrupção, ao tráfico de drogas e a criação de duas novas bases da Polícia Federal em Minas Gerais. Essas são as propostas do novo superintendente da PF no estado, Richard Murad Macedo, que foi empossado na manhã desta segunda-feira (8/4), em solenidade realizada no Minascentro. Baiano de Salvador, mas radicado em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, Murad estava no cargo desde janeiro.

Durante a cerimônia, o novo superintendente afirmou ainda que pretende incrementar, ainda mais, o trabalho cooperativo com os demais órgãos de segurança do estado e da União, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PFR), Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que, com a Polícia Federal, compõem a Ficco (Força Integrada de Combate do Crime Organizado), além do Ministério Público.

Na opinião do delegado Murad, Minas Gerais tem uma estrutura "fantástica" na Polícia Federal, o que é favorável ao combate ao crime organizado. “No combate à corrupção, à lavagem de ativos, estamos em fase adiantada de atuação, com a criação do grupo de identificação de bens.”

Além disso, segundo o policial, há um reforço no que diz respeito aos crimes ambientais, com atuação efetiva nos principais biomas, principalmente em Belo Horizonte.

Por se tratar, também, de um ano de eleições municipais, a Polícia Federal vai focar na corrupção eleitoral. “Vamos garantir que o cidadão tenha direito ao voto e estamos de olhos em qualquer tipo de corrupção nesse sentido”, afirma o novo superintendente.

Sobre a criação de duas novas bases no interior do estado, o delegado Richard disse que as cidades ainda não estão definidas, mas que serão decididas a partir de um estudo que está sendo feito pela corporação.

Quem é o novo superintendente

Murad é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG). Foi titular da superintendência da PF de Roraima e substituto no Amazonas e no Acre. Até dezembro do ano passado, atuou em missões da PF no Paraguai.

Entre as operações que comandou está a Tori, em Roraima, contra o garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami e em reservas ambientais, e também na Acolhida, com a missão de realocar migrantes e refugiados venezuelanos.

Em Minas, foi supervisor, em 2014, do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) e da Ficco, estando à frente da Operação Athos, de repressão ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Nacional

A posse do delegado Richard trouxe a Belo Horizonte o diretor-geral da Polícia Federal no Brasil, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Durante a cerimônia, Rodrigues disse, que Minas Gerais, por sua grane extensão territorial, é um desafio, mas que o estado tem um papel importante no combate à criminalidade, em especial pela criação da Ficco, que aconteceu aqui.

Anunciou, também, que existem dois pontos cruciais nesse momento, em relação à Polícia Federal, que são a valorização do servidor e o fato de que o efetivo da força hoje é pequeno. “Enfrentamos o desafio da falta de recursos, mas estamos trabalhando para combater isso, também. Hoje, a PF atua no combate à corrupção, ao contrabando, ao tráfico de drogas, a imigração e crimes cibernético.”

O combate aos crimes cibernéticos é uma novidade – um departamento exclusivo para esse tipo de crime, foi criado em 2023. “Nosso objetivo, com a criação desse departamento, é ter uma maior robustez e assim ter mais firmeza.”



A cerimônia de posse reuniu autoridades do Executivo, do Judiciário e da Segurança Pública. Entre os presentes estavam, o prefeito de BH, Fuad Noman; o secretário de Estado de Segurança Publica, Rogerio Grecco; a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Monica Sifuentes; o desembargador Paulo de Tarso, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG); o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas gerais (TRE-MG), Octávio Augusto de Nigris Boccalini: o procurador chefe do Ministério Público Federal (MPF), Carlos Henrique Dumont; a ex-superintendente da PF em Minas, Tatiana Alves Torres; o coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamboge Reis.



Comemorações de 80 anos da PF



Até o próximo dia 14, a Polícia Federal promove uma série de eventos e cerimônias para marcar os 80 anos da instituição, comemorados em 28 de março.

A PF informa que esses 80 anos marcam "um processo de transformação institucional com foco na ampliação da confiança da população, expandindo os mecanismos de transparência e de participação social, buscando tornar-se uma instituição diversa, plural, inclusiva, tolerante e acolhedora, refletindo a diversidade e pluralidade do Brasil".

As celebrações incluem atrações como projeção mapeada, exposições fotográficas e físicas, além de apresentações de orquestras.

Em Belo Horizonte, na noite de sábado (6/4), a Praça do Papa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi palco de um evento que reuniu autoridades, membros da instituição e o público em geral. O destaque da noite foi a projeção mapeada da logo da instituição na Serra do Curral. A atmosfera festiva foi intensificada pela presença de uma banda que embalou o público com músicas animadas, enquanto balões personalizados coloriam o céu noturno.

No domingo, foi realizada a "Corrida de Apoio à Polícia Federal na Defesa do Meio Ambiente", na orla da Lagoa da Pampulha.

Até esta quarta-feira, uma exposição de fotos da atuação da PF pode ser vista no saguão do Aeroporto Internacional em Confins e no Ponteio Lar Shopping.