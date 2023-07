Menina de 8 anos morre ao brincar em balanço de sítio

432

Polícia Civil vai investigar morte de criança em balanço de sítio em MG (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Uma menina de 8 anos morreu depois de bater a cabeça ao brincar no balanço de um sítio em Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira. Outras crianças também estavam no local.Segundo informações da Polícia Militar (PM), a criança estava em uma festa de família e havia acabado de chegar. Há suspeita de que a estrutura tenha tombado e atingido a cabeça da menina. O acidente ocorreu nesse sábado (15/7).Com sangramento na cabeça, a criança foi encaminhada para o Hospital Misericórdia, em Santos Drumont. Ela, no entanto, já deu entrada no hospital sem vida.O proprietário do sítio relatou aos policiais que o balanço é usado há bastante tempo. Ele também revelou que o brinquedo foi movido recentemente para montagem de uma fogueira.Os pais da menina não estavam na festa no momento do acidente. Eles foram chamados ao hospital.A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e irá investigar o caso.