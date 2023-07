Quadrilha que dava golpe em idosos é desarticulada pela PC

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem, de 29 anos, e deteve seis mulheres, entre 18 e 22 anos, suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes em idosos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Após convencer os idosos, eles emitiam um boleto a ser pago. No entanto, a conta bancária não era de uma instituição financeira e sim da própria quadrilha. A PC não divulgou o quanto o grupo movimentou financeiramente.

De acordo com a PC, os chefes da quadrilha contratavam mulheres jovens, em busca do primeiro emprego e também as enganava, fazendo elas acreditarem que se tratava de uma empresa de correspondência bancária.

Segundo a investigação, o grupo atuava em Juiz de Fora há seis meses e aplicava os golpes a partir de uma sala comercial localizada no centro da cidade.

As investigações continuam a partir do depoimento das pessoas detidas e também dos documentos apreendidos na operação.