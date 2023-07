Idosa com deficiência visual é encontrada morta com sinais de agressão

432

Investigação sobre a morte da idosa está sendo feita pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (foto: PCMG/Divulgação)

“Eu fui à padaria comprar pão para levar para a minha mãe. Estava indo para a casa dela, para visitá-la. Quando cheguei no quarto, ela estava morta. Tinha muitos machucados.” As palavras são do filho da vítima, que encontrou a mãe, de 68 anos e portadora de deficiência visual, caída no quarto.

O homem, de 38, chamou a Polícia Militar, que foi até a casa, no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte da mulher, cujo corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para prestar depoimento.

Segundo informações de policiais civis e militares, o filho é o principal suspeito do crime, uma vez que câmeras de segurança mostraram apenas a presença dele no local. Além disso, ele apresentava escoriações leves nas mãos. O homem passará por interrogatório ainda na tarde desta segunda-feira.