Suspeitos de assassinar homem em Caeté já estão na mira da polícia

432

Polícia Civil de Caeté identificou suspeitos de homicídio em Caeté (foto: PCMG)

“Já temos dois suspeitos de autoria do crime, ambos envolvidos com o tráfico de drogas”. As palavras são do delegado Cláudio Ustch, da Polícia Civil de Caeté, sobre o assassinato de Maurílio Dias Leal, de 41 anos, na manhã desta segunda-feira (17/7), na Rua Agostinho Nunes de Melo, no Bairro Pito Acesso.

O crime ocorreu ao amanhecer, quando a vítima saía de carro, da garagem de casa, para ir trabalhar. O homem não tinha antecedentes criminais, e era, segundo o delegado, uma pessoa trabalhadora.

“Ele havia registrado queixa de que estava sendo roubado por um grupo que costuma agir naquela região. Teve a casa arrombada e o cão de estimação roubado. Tudo indica que tenha sido morte por causa da denúncia”, afirma o delegado Ustch.





Ele explica ainda, que um dos suspeitos já está identificado, sendo um homem que já esteve preso e que obteve uma saída temporária do presídio e não retornou mais. O outro é o comparsa no tráfico de drogas. “Estamos fazendo um trabalho conjunto com a Polícia Militar, com um grupamento comandado pelo capitão Salvino”, afirmou.