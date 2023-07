Diminuição de praça causa revolta em moradores de bairro em Sete Lagoas

A justificativa para a realização das obras seria ampliar a via que circunda a praça e aliviar o fluxo de veículos que trafegam naquela região (foto: Arquivo Pessoal/Juliana Abreu)



A diminuição da praça Martiniano de Carvalho, no Bairro Canaã, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, tem causado polêmica e revolta nos moradores. A proposta da administração municipal é reduzir o raio da praça em dois metros, além disso, haveria também o corte de algumas árvores.





A justificativa para a realização das obras seria ampliar a via que circunda a praça e aliviar o fluxo de veículos que trafegam naquela região. No entanto, esse movimento não tem soado bem aos ouvidos dos moradores. Segundo a veterinária Juliana Abreu, de 56 anos, que é moradora do bairro, essa praça é a única área verde na região.





Bairro Canaan, onde as crianças brincam, idosos se exercitam, local de lazer e convivência. Nós queremos que a praça seja revitalizada, há anos está abandonada", disse.

Juliana também ressalta que os moradores já estão se organizando e um abaixo-assinado já está colhendo assinaturas. Segundo ela, até o momento, 615 pessoas já aderiram à causa. A veterinária ainda destaca que no dia 6/7, caminhões e trabalhadores da prefeitura cortaram seis árvores da praça.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Sete Lagoas para o devido posicionamento, mas até o momento não foi respondida e aguarda o retorno.