BH tem manhã de acidentes e trânsito lento nesta segunda-feira (17/7)

432

Minas também registrou acidentes nas estradas nesta manhã. Na BR-356, em Itabirito, motorista ficou preso às ferragens depois de uma batida (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Manhã de acidentes nas estradas

Motoristas e passageiros precisaram exercitar a paciência para enfrentar o trânsito lento da manhã desta segunda-feira (17/7) em Belo Horizonte. Além de acidentes que interditam parte das vias, diversos trechos da cidade registraram congestionamento.Uma batida envolvendo uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro São Luiz, Região da Pampulha. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.Um pedestre ficou ferido em um acidente na Avenida Cristiano Machado, após a estação de metrô Waldomiro Lobo, no Bairro São Bernardo, Região Norte de BH. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima.Na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua São Paulo, no Centro de BH, uma faixa da direita precisou ser interditada, no sentido Mangabeiras, depois de um acidente na pista, segundo informações da BHTrans.Um outro acidente, envolvendo dois carros, também complicou o trânsito na Avenida do Contorno, no Bairro Funcionários. Felizmente, ninguém ficou ferido.Uma carreta tombou no canteiro central do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, sentido Vitória (ES). O motorista saiu do Rio de Janeiro com destino ao Mato Grosso. Apesar do susto, ele não se feriu e não houve prejuízos para o trânsito.Além dos acidentes, a BHTrans registrou trânsito intenso nas ruas Saturnino de Brito e Avenida do Contorno, no entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de BH. Trânsito lento também na Avenida Pedro II, sentido bairro, entre a Rua Espinosa e o elevado sentido bairro-centro, entre a Rua Espinosa e o elevado Dona Helena Greco.O cenário foi caótico nas estradas mineiras. Na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, um motorista ficou preso às ferragens depois de bater de frente com outro veículo na altura do km 34.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com o impacto da colisão, um dos veículos foi arremessado para um matagal, às margens da rodovia. Os carros ficaram destruídos. Ambos os motoristas ficaram feridos, e foram levados ao hospital. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.Também nesta manhã (17/7), um carro capotou na BR-040, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de bater em outro veículo. O acidente deixou pelo menos dois feridos.Uma das vítimas ficou com o pé preso às ferragens e, após ser retirada do veículo pelos bombeiros, foi levada ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.Outro acidente na MGC-356, na altura do Bairro Olhos d'Água, Região Oeste de BH, desta vez envolvendo um carro e uma moto, deixa o trânsito travado na região. Não há registro de vítimas no local e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.