Militares salvam bebê recém-nascida que engasgou com o próprio vômito

Bebê recém-nascido foi salvo por militares em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Saiba o que fazer quando um bebê engasgar

Um bebê recém-nascido, com apenas dois dias, foi salvo por policiais militares de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de engasgar com próprio vômito. O caso aconteceu na noite desse domingo (16/7).De acordo com a corporação, ao perceber que o filho não respirava, o pai levou a criança às pressas até a base da 11ª Companhia da Polícia Militar da cidade. O recém-nascido estava dormindo, quando teve uma crise de vômito e se engasgou.De imediato, os policiais começaram a fazer as manobras de reanimação no bebê, e conseguiram liberar as vias aéreas da criança. Após ser socorrido, bebê e família foram encaminhados para o hospital.Apesar do susto, na grande maioria dos casos a tosse resolve o problema. Nesta situação, pode-se virar o bebê de barriga para baixo e dar leves 'tapinhas' nas costas.O pior acontece quando todo o canal é obstruído, não se tem reação e a respiração fica impossibilitada.Caso aconteça o engasgo, a família deve pedir socorro imediatamente. Enquanto as viaturas não chegam, os responsáveis são orientados a realizar manobras de ressuscitação.O primeiro procedimento é encostar a boca na boca da criança e fazer uma manobra de sucção; como se estivesse usando um canudo, até retirar todo líquido.Confira aqui vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros sobre o que fazer quando um bebê engasga com algum líquido.